الحكومة تحصل على استثمارات بـ5.81 مليار دولار..تفاصيل

اعلنت الحكومة المصرية عن وصول إجمالي الاستثمارات غير المباشرة نحو 293.8 مليار جنيه 5.81 مليار دولار لدعم الموازنة العامة للدولة .

وكشف تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية عن وصول إجمالي طلبات الاستثمار التي قبلتها الحكومة نحو 818 طلبا من المؤسسات الاستثمارية و المستثمرين.

واستهدفت وزارة المالية طلب استثمارات بقيمة 100 مليار جنيه في صورة أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما,

بلغت الاستثمارات التي استهدفتها وزارة المالية لأجل خزانة 182 يوما بقيمة 187.74 مليار جنيه من إجمالي 50 مليار جنيه مستهدفة شملت 588 طلبا مقدما من المستثمرين.

وصل إجمالي متوسط سعر الفائدة علي الأجل نحو 26.554% وأقل سعر فائدة بنسبة 25.751% وأعلي سعر بنسبة 30.701%.

وسجل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 364 يوما بقيمة 106.13 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه مستهدفة تضمنت 230طلبا مقدما من المستثمرين والمؤسسات المالية.

بلغ متوسط سعر الفائدة بنسبة 25.036% وأقل سعر بنسبة 24% وأعلي سعر بنسبة 30%.