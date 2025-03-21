موعد مباراة الزمالك القادمة ضد بتروجت فى كأس عاصمة مصر

يستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، لمواجهة فريق بتروجت في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعة في بطولة كأس عاصمة مصر بالنسخة الرابعة.

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد بتروجت

يلتقى فريق الزمالك في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل، مع بتروجت على استاد الكلية الحربية، في الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.

ترتيب مجموعة الزمالك

يحتل بتروجت صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما يحتل الجونة المركز الثانى برصيد 4 نقاط، ويحل الزمالك فى المركز الثالث بنقطة وحيدة، بينما يقع سموحة ومودرن سبورت فى المركز الرابع والخامس على التوالى بدون رصيد.