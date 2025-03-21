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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش السوداني يسيطر على القصر الرئاسي بالكامل

الجيش السوداني - ارشيفي
الجيش السوداني - ارشيفي
محمود نوفل

اندلعت معارك عنيفة بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.

وبدوره؛ أكد مصدر ميداني سوداني، أن الجيش تمكن من السيطرة على البوابة الشرقية للقصر، مما دفع قوات الدعم السريع إلى الانسحاب باتجاه السوق العربي.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة أكملت السيطرة على القصر الرئاسي بالكامل لأول مرة أبريل 2023، فيما تواصل مطاردة عناصر الدعم السريع داخل السوق الغربي بوسط الخرطوم.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور  بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة حرص مصر على تعزيز الحلول السلمية وتسوية النزاعات الإقليمية من خلال الحوار والتعاون المشترك، ونوه بأهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة التحديات الأمنية التي تواجه دول المنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع  "أنيت فيبر" مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، وذلك لتبادل الرؤى والتقديرات حول مستجدات التطورات في منطقة القرن الإفريقي.

واطلع المسئولة الأوروبية على الجهود المصرية الحثيثة والوساطة لدعم الاستقرار في القرن الأفريقي.

كما حرص وزير الخارجية على التعرف من المبعوثة الأوروبية على انطباعاتها من زيارتها الأخيرة لبورسودان، مؤكداً على محددات الموقف المصري فيما يتعلق بضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان، معرباً عن التطلع لتهدئة الأوضاع في السودان، واستعادة الأمن والاستقرار.

فيما تم تبادل الرؤى حول عدد من التحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي، حيث شدد الوزير عبد العاطى على أهمية دعم استقرار الصومال، وضرورة احترام سيادته ووحدة أراضيه، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة جهودها في دعم مؤسسات الدولة الصومالية.

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