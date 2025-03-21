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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تصفيات كأس العالم.. منتخب مصر يستهدف تأمين الصدارة أمام إثيوبيا

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد السعيد

يحل منتخب مصر ضيفا على إثيوبيا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.


وتنطلق مباراة مصر وإثيوبيا في الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء.

واختار منتخب إثيوبيا خوض مبارياته في تصفيات كأس العالم 2026 بالمغرب، بسبب رفض الكاف اعتماد أي ملعب له داخل أرضه لعدم استيفاء الشروط.


منتخب مصر يستهدف تأمين لصدارة 
 

ويستهدف منتخب مصرّ بقيادة مدربه حسام حسن، الفوز على إثيوبيا في مباراة اليوم لتأمين صدارة المجموعة في مباراة اليوم، وقطع خطوة جديدة نحو حلم التأهل إلى كأس العالم.

وحقق منتخب مصر 3 انتصارات وتعادل في لقاء في أول 4 جولات بتصفيات كأس العالم، بينما تعادل منتخب إثيوبيا في 3 مباريات وخسر لقاء ولم يتذوق طعم الفوز حتى الآن.

ترتيب مجموعة مصر (المجموعة الأولى):


1- مصر - 10 نقاط

2- سيراليون- 8 نقاط

3- غينيا بيساو - 6 نقاط

4- بوركينا فاسو - 5 نقاط

5- إثيوبيا - 3 نقاط

6- جيبوتي - نقطة

نظام التأهل إلى كأس العالم 2026
 

تقام التصفيات بنظام المجموعات، إذ تتكون كل مجموعة في التسع من ستة منتخبات، وتُجرى التصفيات على شكل جولات، وسيحصل المنتخب الذي يحتل المركز الأول بعد الجولة العاشرة، على بطاقة التأهل مباشرة.
ستلعب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني من جميع المجموعات التسع، دورة قارية فاصلة، من أجل تحديد منتخب واحد، سيخوض بعد ذلك دورة فاصلة دولية ثانية ونهائية، والتي ستضم ستة منتخبات من اتحادات القارات المختلفة الأخرى.
سيتأهل أفضل منتخبين من المنتخبات الستة التي ستشارك في الدورة الدولية، إلى كأس العالم حتى يُكتمل تشكيل 48 منتخبًا.

منتخب مصر إثيوبيا تصفيات كأس العالم حسام حسن مصر وإثيوبيا

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