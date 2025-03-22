‎ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، السبت 22-3-2025، وفقا لسوق العبور.

‎أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

‎سعر كيلو الطماطم: من 2 إلى 5 جنيهات.

‎سعر كيلو البطاطس: من 3.5 إلى 7.5 جنيهًا

‎سعر الثوم: 20 جنيهًا.

‎سعر البصل: 11 جنيهًا.

‎سعر كيلو البسلة: من 7 إلى 11 جنيهًا.

‎سعر كيلو الملوخية: من 12 إلى 18 جنيهًا.

‎سعر كيلو الكوسة: 8 جنيهًا.

‎سعر كيلو الفاصوليا من 12 جنيهات إلى 18 جنيهات.

‎سعر الخيار من 5 إلى 8 جنيهًا.

‎سعر الفلفل الألوان 40 جنيهًا.

‎سعر البطاطا: 9.5 جنيهات

أخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 22-3-2025

‎اسعار الفاكهة

‎سعر البرتقال البلدي: 15 جنيهًا.

‎سعر البرتقال السكري: 15 جنيهًا.

‎سعر اليوسفي: 35 جنيهًا.

‎سعر الكانتلوب: من 8 إلى 20 جنيهًا.

‎سعر البلح السيوي: 70 جنيهًا.

‎سعر الرمان: من 30 إلى 50 جنيهًا.

‎سعر الجوافة: 20 جنيهًا.

‎سعر الفراولة: 30 جنيهًا.

‎خوخ مستورد : 50 جنيهًا.