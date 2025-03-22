لتعزيز الأمن الغذائي.. استصلاح 200 ألف فدان من مشروع مستقبل مصر

قام علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بزيارة مشروع مستقبل مصر الجنوب بشرق العوينات، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وقام الوزير ورئيس الجهاز بجولة موسعة على مدار يومين داخل المشروع تفقدا خلالها سير العمل ومعدلات التنفيذ، مشيدين بما تم تحقيقه من تقدم ملموس في إطار جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.

وعلى هامش الزيارة، حرص فاروق والغنام على مشاركة العاملين المدنيين، من مهندسين وفنيين، وأبطال القوات المسلحة من ضباط وجنود، وجميع العاملين بالمشروع وجبة الإفطار أول أمس الخميس في أجواء تعكس روح التضامن والتكامل بين كافة عناصر العمل بالمشروعات القومية.

وأكد الدكتور بهاء الغنام خلال الزيارة على أهمية مواصلة العمل الدؤوب، وبذل أقصى الجهد لتحقيق الأهداف المنشودة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل حقيقية، ودفع عجلة التنمية الشاملة في مختلف ربوع الوطن.

ومن جانبه صرح وزير الزراعة بأن التعاون مع جهاز مستقبل مصر يستهدف تعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة الرقعة الزراعية، حيث قام الجهاز بالفعل باستصلاح 200 الف فدان من إجمالي استصلاح وزراعة مساحة 650 ألف فدان على طريق شرق العوينات الداخلة بمحافظة الوادى الجديد.

وأضاف "فاروق" أن التنسيق والتعاون مستمر ومثمر مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك استكمالا للجولات مع الدكتور بهاء الغنام رئيس الجهاز والتى بدأت السبت الماضى بزيارة مجمع تقاوى سخا في محافظة كفر الشيخ، والذي سوف يتم تطويره بالتعاون مع الجهاز وربطه بجميع محطات التقاوى على مستوى الجمهورية في إطار منظومة التحول الرقمي لخدمة المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، كان قد أصدر أول أمس قرارا بالترخيص لكل من وزارة الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالاشتراك مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بتأسيس شركة مساهمة مصرية تسمى "ديجيتال تري" يكون غرضها العمل فى مجال التحول الرقمي للزراعة في مصر.