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دعاء ليلة القدر للزواج .. 8 كلمات نبوية رددها ليرزقك الله بالإنسان الصالح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء ليلة القدر للزواج .. 8 كلمات نبوية رددها ليرزقك الله بالإنسان الصالح

الزواج
الزواج
إيمان طلعت

دعاء ليلة القدر للزواج، أصبح دعاء ليلة القدر للزواج محل بحث الكثيرين عبر محرك البحث العالمي جوجل خصوصا من الفتيات، فكل فتاة تتمنى أن يرزقها الله بالزوج الصالح، فعلى كل اب وام أن يدعو لبناتهم ويكثفوا من الدعاء حاى يرزق الله بناتهم بالازواج الصالحين، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء ليلة القدر للزواج .

دعاء ليلة القدر للزواج

"رَبّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْت إِلَيَّ مِنْ خَيْر فَقِير”

دعاء ليلة القدر لتيسير الزواج

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

دعاء ليلة القدر لتعجيل الزواج

اللهم أرزقني بزوج صالح تقي محب لله ورسوله ناجح في حياته، وأن أكون قرة عينه وقلبه ويكون قرة عيني وقلبي، الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

اللهم زوجني رجلا صالحا تقر به عيني وتقر بي عينه يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا مسخر القوي للضعيف ومسخر الشياطين والجن والريح لنبينا سليمان ومسخر الطير والحديد لنبينا داود ومسخر النار لنبينا إبراهيم اللهم سخر لي زوجاً، يخافك يا رب العالمين بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك انت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والاكرام يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم.

اللهم إنى أسألك بخوفي من أن أقع بالحرام وبحفظي لجوارحي واسألك يا رب بصالح أعمالي أن ترزقني زوجا صالحا يعينني فى أمور ديني ودنياي فإنك على كل شيء قدير، اللهم اغفر ذنبي واحصن فرجى وطهر قلبي اللهم ارزقني بالزوج الذي هو خير لي، وأنا خير له في في ديننا ودنيانا ومعاشنا وعاقبة أمرنا عاجله وآجله.

اللهم إنى أريد أن أتزوج فقدر لي من الرجال من هم اعف و احفظهم لي في نفسي ومالي وأوسعهم رزقا وأعظمهم بركة وقدر لي ولدا طيبا تجعل له خلقا صالحا في حياتي ومماتي.

اللهم إنى أعوذ بك من بواري وتأخر زواجي وبطئه وقعودي، وأسألك أن ترزقني خيراً مما أستحق من الزوج، ومما آمل، وأن تقنعه وأهله بي وتقنعني وأهلي به.

اللهم زدني قرباً إليك.. اللهم زدني قرباً إليك.. اللهم زدني قرباً إليك اللهم، اجعلني من الصابرين اللهم اجعلني من الشاكرين.

اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا.. اللهم يا دليل الحائرين ويا رجاء القاصدين يا كاشف الهم، ويا فارج الغم اللهم زوجنا واغننا بحلالك عن حرامك يا الله يا كريم يا رب العرش المجيد أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك باسمك العليم أنك عالم بحالي فبرحمتك يا رب زوجني برجل صالح يستر علي ويكون قرة عين لي وأكون قرة عين له يا رب.

اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سالك به احد أجبته واذا أستغاثك به احد أغثته واذا استنصرك به احد استنصرته، أن تزوجني يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.

دعاء ليلة القدر لتيسير الزواج دعاء ليلة القدر للزواج دعاء ليلة القدر لتعجيل الزواج

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