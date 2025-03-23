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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل ليلة القدر كانت ليلة أمس 23 ؟.. ترقبوا علاماتها

علامات ليلة القدر
علامات ليلة القدر
إيمان طلعت

ليلة القدر يكثر البحث عبر محرك البحث العالمي جوجل عن ليلة القدر وعلامات ليلة القدر و هل ليلة القدر كانت ليلة 23 ؟، فعلينا ان نكثف الدعاء لعل تصيبنا نفحة من نفحات العشر الأواخر وليلة القدر لا نشقى بعدها أبدًا، ونسأل الله أن يبلغنا أياها وان يعفو عنا ويجعلنا من عتقاء النار.

دعاء ليلة القدر

قال الرسول عندما سألته السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها، فقال : قولي” اللّهم إنك عفو كريم تحبّ العفو فاعفُ عنا”.

علامات ليلة القدر

1- تكون فيها السماء صافية وخالية من النجوم والشهب.

2- ليلة لا حارة ولا باردة.

3- يكون القمر فيها كمثل شق جفنه أي يكون القمر مثل نصف الطبق.

4- شمسها تطلع بلا شعاع لها.

5- قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة وانشراح الصدر فيها أكثر من غيرها.

6- الرياح تكون ساكنة.

7- كثرة عدد الملائكة فيها، وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله قال في ليلة القدر: «وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى».

دعاء ليلة القدر مستجاب ومكتوب

(( اللهم انى اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك))

(( اللهم انى اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء))

(( اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني واكرمني وارزقني من حيث لا أحتسب)).

دعاء ليلة القدر علامات ليلة القدر دعاء ليلة القدر مستجاب ومكتوب

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