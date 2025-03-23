كامل الوزير: الانتهاء من الأعمال السطحية لمترو الأنفاق بمحيط المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه

قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل يرافقه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق ، والذي يأتي تنفيذه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة وحيث كان في استقباله اللواء / طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للانفاق وقيادات الهيئة.

و اطلع الوزير خلال جولته على معدلات تنفيذ المشروع حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية 34.2% حيث يجري حالياً تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمحطات وأعمال الحفر النفقي لنفقي المترو (نفق لكل اتجاه) بواسطة 4 ماكينات حفر نفقي (2 ماكينة لكل اتجاه) والذي تم الإنتهاء منها بنسبة 64.2% كما تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المحطات الواقعة في محيط المتحف المصري الكبير وهى محطات (المتحف الكبير، والرماية، والأهرامات) والذي بلغت نسب تنفيذها 52.8% ، 50.2% ، 41.3% على التوالي، موضحاً أنه تم الانتهاء من أعمال إعادة الشيء لأصله بالمنطقة المحيطة بالمتحف بنسبة 87%؛ وان هذه المحطات الثلاثة ستكون مُنتهية من السطح قبل افتتاح المتحف المصري الكبير في 3 يوليو القادم .

