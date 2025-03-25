مفرحش بملابس العيد.. مصرع طــ.فل دهسته سيارة أمام منزله بسوهاج

شهد طريق فرعي بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج حادثًا مأساويًا، حيث لقي طفل مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء سيرها، وتم نقل جثمانه إلى المستشفى.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بوقوع حادث تصادم ووفاة طفل بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة قيادة المدعو محمد ع.م.خ (35 عامًا، سائق، مقيم بمحافظة المنيا)، اختلت عجلة القيادة بيده.

وأدى إلى اصطدامه بالطفل هيثم م.ب.م،7 سنوات، تلميذ، مقيم بذات الناحية، ما تسبب في وفاته في الحال، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى العسيرات المركزي.

وبسؤال قائد السيارة، أقر بوقوع الحادث دون قصد، كما أكد والد الطفل المتوفى (38 عامًا، عامل، مقيم بذات الناحية) مضمون ما سبق، لكنه اتهم السائق بالتسبب في وفاة نجله، نافياً وجود شبهة جنائية.

ووفقًا لتقرير مفتش الصحة، فإن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة كسر بالجمجمة.

وأكدت الجهات الأمنية أنه تم التحفظ على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، لحين استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم إخطار النيابة العامة التي قررت استدعاء شهود العيان، والاستماع لأقوال السائق ووالد الطفل المتوفى، بالإضافة إلى تكليف المرور بفحص السيارة لبيان مدى صلاحيتها للسير.

وتُهيب الأجهزة المعنية بالسائقين ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الطرق الفرعية التي يكثر بها سير الأطفال والمارة، مع الالتزام بالسرعات المقررة لتجنب الحوادث التي تحصد أرواح الأبرياء.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.