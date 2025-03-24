قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر
استشهاد 51 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
ختم القرآن قبل وفاته ثلاث مرات.. وفاة الفنان محمد صلاح حايس
ليس له حق.. تفاصيل خطاب رابطة الأندية بشأن شكوى الأهلي للجنة الأولمبية
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي
دعاء صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان.. مكتوب ومستجاب
بعد عرض وتقابل حبيب 23.. نيكول تمازح الجمهور على طريقة رقية العسكري
جيش الاحتلال يعلن تنفيذ أنشطة عسكرية في قطاع غزة
زلزال يضرب عروش أغنى 9 رجال في العالم.. 294 مليار دولار تتبخر خلال أيام
بلومبرج: إدارة ترامب تواجه أكثر من 150 دعوى قضائية في شهرين
تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الإثنين
كيفية صلاة التهجد وقيام الليل بالتفصيل.. اعرف الفرق بينهما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلافات على أولوية رش السيارات.. مشاجرة بين سماكرة الكوثر في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت منطقة الكوثر بمحافظة سوهاج مشاجرة بين خمسة أشخاص يعملون في مجال سمكرة السيارات، ما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم بإصابات متفاوتة، بينهم مصاب باشتباه كسر في الجمجمة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الكوثر، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين من العاملين في مجال سمكرة السيارات، بسبب خلافات على أولوية رش السيارات داخل إحدى الورش.

وتبين أن طرفي المشاجرة هما:" الطرف الأول حماده ع. م. أ، 55 عامًا، سمكري سيارات، مصاب بجرح رضي بفروة الرأس، ونجله محمد، 20 عامًا، ونجل عمومته خليفة م. ب. ع، 36 عامًا، سائق، مصاب بسحجة بالوجه".

الطرف الثاني:" أحمد م. م. ج، 30 عامًا، سمكري سيارات، مصاب باشتباه كسر في عظام الجمجمة، وشقيقه رجب، 32 عامًا، سمكري سيارات، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

وتم نقل الطرف الثاني إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة الثالث من الطرف الأول على عصا شوم، حيث تبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما، وجرى تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مشاجرة سمكري سمكري سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات رسميًا لـ4.5 مليون موظف بالحكومة هذا الموعد.. هتقبض كام؟

زيادة المرتبات رسميًا لـ4.5 مليون موظف بالحكومة هذا الموعد.. هتقبض كام؟

مدبولي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات قبل العيد.. وهذا موعد الزيادة الجديدة

رئيس مجلس الوزراء

رسميا.. رئيس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر المبارك

250 جنيها .. كل ما تريد معرفته عن منحة رمضان التموينية

250 جنيها.. كل ما تريد معرفته عن منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين

وفاة الدكتور إمام رمضان

صاحب فتوى سرقة الكهرباء.. وفاة الدكتور إمام رمضان أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر

رئيس الوزراء اجازة العيد

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 للقطاع الخاص والحكومي

زيزو وممدوح عباس

بعد التطاول على والده.. زيزو يرفض تدخل ممدوح عباس في تجديد عقده

حالة الطقس

حالة الطقس | الأرصاد تزف بشرى اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

إبراهيم الهدهد

فساد وإفساد.. إبراهيم الهدهد يحذر من أكل أموال الناس بالباطل

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية

الدكتور نظير عياد: الفتاوى تواجه تحديات غير مسبوقة فى ظل الثورة الرقمية

الدكتور علي جمعة

كيف نتلقى ديننا بالطريقة الصحيحة؟.. علي جمعة يجيب

فيديو

صورة أرشيفية

بعد سنوات من الغموض.. عادل إمام يكشف سر الاسم الأشهر في مدرسة المشاغبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مَنْهَجُ اَلْأُمُوُمَةِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

المزيد