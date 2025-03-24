خلافات على أولوية رش السيارات.. مشاجرة بين سماكرة الكوثر في سوهاج

شهدت منطقة الكوثر بمحافظة سوهاج مشاجرة بين خمسة أشخاص يعملون في مجال سمكرة السيارات، ما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم بإصابات متفاوتة، بينهم مصاب باشتباه كسر في الجمجمة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الكوثر، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين من العاملين في مجال سمكرة السيارات، بسبب خلافات على أولوية رش السيارات داخل إحدى الورش.

وتبين أن طرفي المشاجرة هما:" الطرف الأول حماده ع. م. أ، 55 عامًا، سمكري سيارات، مصاب بجرح رضي بفروة الرأس، ونجله محمد، 20 عامًا، ونجل عمومته خليفة م. ب. ع، 36 عامًا، سائق، مصاب بسحجة بالوجه".

الطرف الثاني:" أحمد م. م. ج، 30 عامًا، سمكري سيارات، مصاب باشتباه كسر في عظام الجمجمة، وشقيقه رجب، 32 عامًا، سمكري سيارات، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

وتم نقل الطرف الثاني إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة الثالث من الطرف الأول على عصا شوم، حيث تبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما، وجرى تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.