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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طلاب زراعة سوهاج يحتفلون بإيقاف أستاذ جامعي.. ويصورون الكولدير المقدس

طلاب زراعة بسوهاج يلتقطون الصور التذكارية مع الكولدير المقدس
طلاب زراعة بسوهاج يلتقطون الصور التذكارية مع الكولدير المقدس
سوهاج _ أنغام الجنايني

اجتاحت طلاب كلية الزراعة بجامعة سوهاج، بعد إيقاف الدكتور (م.د.ع) عن العمل، حالة من الفرحة العارمة، بعد صدور قرار رسمي من الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، يقضي بإيقاف الدكتور (م.د.ع) عن العمل وإحالته إلى التحقيق.

جاء ذلك على خلفية شكاوى متعددة قدمها الطلاب بشأن تحرشه بالطالبات، التلاعب بنتائج الامتحانات، والتعسف في التعامل مع الطلاب، ومنعهم من استخدام المياه من "الكولدير المقدس"، كما كان يسميه.

احتفالات أمام "الكولدير المقدس"

بعد الإعلان عن القرار، احتشد عشرات الطلاب أمام الكولدير الذي كان الأستاذ يمنعهم من الشرب منه، والتقطوا صورًا تذكارية احتفالًا بما وصفوه بـ"تحرير المياه من القيود"، في إشارة ساخرة إلى قرارات الدكتور التي أثارت استياءهم لفترة طويلة.

ورفع بعضهم لافتات مكتوب عليها: "الكولدير مش مقدس.. لكن العدل مقدس"، بينما نشر آخرون صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليقات ساخرة مثل:" النهاردة هنعمل احتفالية رسمية بعودة المياه... وأخيرًا، الكولدير ملك للشعب.... بعد طول انتظار تحية للمياه الطاهرة اللي كانت محرمة علينا".

مناشدة الطلاب بفصل الدكتور نهائيًا

رغم فرحتهم بتحويله للتحقيق، أكد عدد كبير من الطلاب والطالبات عبر منصات التواصل الاجتماعي أنهم لن يكتفوا بالإيقاف المؤقت، بل يطالبون بفصله نهائيًا من الجامعة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع وحماية حقوق الطلاب من أي استغلال مستقبلي.

وأرسل العديد منهم شكاوى رسمية إضافية إلى إدارة الجامعة، مؤكدين أن وجوده في أي منصب أكاديمي يمثل تهديدًا لأخلاقيات المهنة واحترام العملية التعليمية.

موقف الجامعة من القضية

في بيان رسمي، أكدت إدارة جامعة سوهاج أن التحقيقات مستمرة، وأنها لن تتهاون مع أي تصرف خارج عن القيم الجامعية، مشددة على أنها ستطبق كافة العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته، بما يضمن العدالة لكل الطلاب.

كما أكدت الجامعة أن الواقعة تصرف فردي لا يعكس أخلاقيات أعضاء هيئة التدريس، وأنها ستواصل استقبال أي شكاوى أخرى لضمان بيئة تعليمية سليمة وآمنة.

ما حدث في كلية الزراعة بجامعة سوهاج يعد درسًا مهمًا في محاسبة المخطئين وإعلاء صوت الطلاب، الذين أثبتوا أن التكاتف ضد الظلم يمكن أن يحدث فارقًا.

وبينما ينتظر الجميع نتائج التحقيق، يظل مشهد الطلاب أمام "الكولدير المحرر" شاهدًا على انتصارهم الأول في معركتهم من أجل العدالة داخل الجامعة.

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