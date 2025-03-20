حالة نفسية.. طالب يحاول إنهاء حياته بـ قرص الموت في سوهاج

استقبل مستشفى طهطا العام شمال محافظة سوهاج، طالبًا يبلغ من العمر 18 عامًا، مصابًا بحالة تسمم خطيرة، إثر تناوله قرصًا لحفظ الغلال داخل منزله، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة خلافات أسرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بوصول المدعو "يوسف ا.ا.ع"، 18 عامًا، طالب، ويقيم بدائرة المركز، إلى المستشفى مصابًا بحالة تسمم بادعاء تناول قرص حفظ الغلال.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى لفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها، وبسؤال والدته "بخيتة ا.ا.ا"، 50 عامًا، ربة منزل، أفادت بأن نجلها أثناء تواجده بالمنزل، تناول قرصًا لحفظ الغلال، مما أدى إلى إصابته بحالة تسمم شديدة، مضيفةً أنه كان يعاني من حالة نفسية سيئة نتيجة خلافات أسرية. وأكدت الأم أنها لم تتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة، كما نفت وجود شبهة جنائية.

وبحسب تقرير الأطباء في مستشفى طهطا العام، تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطالب المصاب، مع وضعه تحت الملاحظة الطبية الدقيقة لمحاولة إنقاذه من آثار السموم الناتجة عن تناول القرص القاتل.

وأشار التقرير إلى أن حالته الصحية لا تزال غير مستقرة، ويجري العمل على السيطرة على أعراض التسمم، ومن الجدير بالذكر أن أقراص حفظ الغلال غالبًا ما تؤدي إلى الوفاة في حال تناولها، حيث تحتوي على مركبات كيميائية خطيرة تؤثر على الجهاز التنفسي وتسبب فشلًا في وظائف الأعضاء.

وانتشرت في السنوات الأخيرة حوادث التسمم الناتجة عن تناول هذه الأقراص، خاصة بين الشباب الذين يعانون من مشكلات نفسية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.