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مأساة في سوهاج| مصرع طالب غرقًا في النيل.. والأمن يُوجّه تحذيرًا مهمًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مأساة في سوهاج| مصرع طالب غرقًا في النيل.. والأمن يُوجّه تحذيرًا مهمًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز سوهاج، مساء أمس، حادثًا مأساويًا حيث لقي طالب مصرعه غرقًا أثناء استحمامه في مياه نهر النيل أسفل الكوبري العلوي، بعدما جرفه التيار لعدم إجادته السباحة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمانه ونقله إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام.

شهد مركز سوهاج، مساء أمس، حادثًا مأساويًا حيث لقي طالب مصرعه غرقًا أثناء استحمامه في مياه نهر النيل أسفل الكوبري العلوي، بعدما جرفه التيار لعدم إجادته السباحة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمانه ونقله إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغ بغرق شخص في نهر النيل أسفل الكوبري العلوي بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، حيث تبين غرق المدعو ياسين ح. ط. ا، 18 عامًا، طالب، ومقيم بدائرة المركز، أثناء استحمامه في النهر.

وبذلت قوات الإنقاذ النهري جهودًا مكثفة لانتشال الجثمان، حتى تمكنت من العثور عليه وسحبه إلى ضفة النهر، ليتم نقله إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة.

وبمناظرة الجثمان من قِبل الجهات المختصة، تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية، مما يشير إلى أن الوفاة حدثت نتيجة إسفكسيا الغرق دون أي شبهة جنائية.

وبسؤال والد الغريق، الذي يبلغ من العمر 45 عامًا، ويقيم بنفس الناحية، أفاد بأن نجله نزل للاستحمام في نهر النيل أسفل الكوبري العلوي، لكنه تعرض للغرق نتيجة التيار المائي القوي وعدم إجادته السباحة.

وأضاف أنه لا يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة، كما أكد عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

والتي قررت انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان والتأكد من سبب الوفاة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أهابت الأجهزة الأمنية بالمواطنين، خاصة الشباب، بضرورة توخي الحذر عند النزول للاستحمام في نهر النيل، وتجنب الأماكن ذات التيارات المائية القوية، حفاظًا على حياتهم من مخاطر الغرق.

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