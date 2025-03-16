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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة سوهاج توقع 6 عقود لرعاية اختراعات الشباب المبتكرين

الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج
الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج
أ ش أ

وقع الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، 6 عقود لرعاية المبتكرين مع عدد من الشباب أصحاب المشروعات والأفكار الإبداعية، وذلك في إطار دعم الجامعة للمواهب الشابة وتشجيع الإبتكار، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرة "الابتكار المستدام" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي.


وأكد رئيس الجامعة - في تصريح له اليوم - أن مكاتب "التايكو" بالجامعة، تعمل على رعاية المبتكرين من خلال تطوير أفكارهم وتصنيع النماذج الأولية لها، بالإضافة إلى تسجيل الابتكارات في مكتب براءات الاختراع المصري لضمان حقوق الملكية الفكرية، لافتاً إلى أن الجامعة تسعى إلى ترجمة هذه الإبتكارات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بما يحقق أقصى استفادة منها لخدمة المجتمع.


وأشار رئيس الجامعة، إلى أن العقود الموقعة تشمل ابتكارات متميزة، من بينها ابتكار الطالب روماني سليم، من ذوي الإعاقة البصرية، لطريقة جديدة لتعليم المكفوفين بديلة عن طريقة برايل، بالإضافة إلى اختراعه "العصا الذكية المتكاملة" للتنقل الآمن لذوي الإعاقة البصرية، كما شملت العقود دعم ابتكار الشاب محمد السيد، الذي طور فلترًا لتنقية غاز أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون من المصانع باستخدام رذاذ الماء.

وأضاف النعمانى، بأن العقود تضمنت أيضاً مشروع الشاب ماريو مجدي، الذي طور تطبيقاً إلكترونياً للتعريف بالأماكن السياحية بأربع لغات مختلفة إلى جانب لغة الإشارة، وابتكار الطالبة رضوى أحمد لمنتج غذائي طبيعي يعزز تنشيط الذاكرة، كما تم توقيع عقود لدعم اختراع مريم عماد ومحمد مصطفى، اللذين ابتكرا جهازاً محمولًا يساعد المكفوفين على التعرف على الإتجاهات والعوائق، ما يتيح لهم التنقل بحرية وأمان.

وزارة التعليم العالي جامعة سوهاج أصحاب المشروعات والأفكار الإبداعية تشجيع الإبتكار

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