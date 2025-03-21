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وزير الإسكان: دفع العمل بوحدات سكن لكل المصريين في سوهاج الجديدة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان: دفع العمل بوحدات سكن لكل المصريين في سوهاج الجديدة

سوهاج الجديدة
سوهاج الجديدة
آية الجارحي

شدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة دفع العمل في تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ومشروعات الطرق والزراعة والتطوير بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك بهدف سرعة تسليم الوحدات لحاجزيها وطرح الوحدات الجديدة للحجز، وكذا توفير سبل الراحة لسكان المدينة.

جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربينى، لسير العمل بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة سوهاج الجديدة من خلال نتائج جولات تفقدية لمسئولين وتقارير دورية عن المشروعات، مطالباً بضرورة المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، ومنها عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وفي الإطار نفسه، تفقد المهندس شريف عبدالبديع، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، أعمال تنفيذ 1356 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بالمبادرة الرئاسية" سكن لكل المصرين" بالمدينة، لدفع العمل وتذليل أي عقبات.

 وخلال الجولة تابع رئيس الجهاز، أعمال التنفيذ لعدد من العمارات، وكذا أعمال التشطيبات من تركيب الأرضيات والدهانات الداخلية والواجهات الخارجية للبعض الآخر، بجانب أعمال المرافق وتنسيق الموقع.

وأوضح رئيس الجهاز أن المشروع يقع بمنطقة ٧٣٥ فدانا مجاورة رقم ٣٦، ويتكون من ٥٤ عمارة بها ١٣٥٦ وحدة، مقسمة إلى ٤٩ عمارة بمساحة ٩٠ م٢ للوحدة كاملة التشطيب، و ٥ عمارات بمساحة ٧٥م٢ للوحدة، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من أعمال تشطيب بعض الوحدات والواجهات الخارجية بعددٍ من العمارات.

ووجه رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، بضرورة الانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمنى المتفق عليه، مع الاهتمام بتشطيب الوحدات بأعلى معايير الجودة وأفضل الخامات، والانتهاء من الموقع العام وفق البرنامج الزمني.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تمت الموافقة على تتفيد عدد آخر من مشروعات الإسكان بالمدينة لإتاحة وحدات سكنية تناسب جميع الفئات بمدينة سوهاج الجديدة.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس شريف عبد البديع، أعمال تأهيل الطبقة الرابطة الأسفلتية للطريق الرئيسي المار من أمام منطقة البنوك حتى سوق الجملة، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الرصف ومراعاة أعلى معايير الجودة.

كما تابع رئيس الجهاز أعمال تأهيل الطبقة الرابطة الأسفلتية في الحارة اليمني لطريق المطار أمام المنطقة الصناعية، وكذا تفقد أعمال الرصف للطرق المؤدية لعمارات "سكن لكل المصرين" بمنطقة ٧٣٥ فدانا بالتوسعات الجنوبية، موضحاً أن هذا التطوير يستهدف تحسين جودة الحياة بالمدينة والحفاظ على المظهر الجمالي بها.

كما تفقد المهندس شريف عبد البديع، أعمال الزراعة والتنسيق بمنطقة ٤٥٥ فدانا بطول طريق المطار، وصولاً إلى مدخل المدينة الجنوبي، يرافقه مسئولو الجهاز.

وطالب رئيس الجهاز، بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال التنسيق، مع ضرورة الاهتمام بجودة الصناعة، كما قام بمتابعة أعمال الزراعة للمناطق التي تم الانتهاء من أعمال التنسيق بها مطالباً بالعمل بوردية مسائية لحين الانتهاء من أعمال الزراعة قبل عيد الفطر المبارك.

وأوضح أن أعمال الزراعة تتكون من زهور ونجيلة وأشجار متنوعة ومقاعد وبرجولات وأعمدة إنارة ديكورية، كما تم تنفيذ شبكة الري بالأنظمة الحديثة، موضحاً أن مشروع تنسيق المنطقة بطول 3.5كم.

 كما شملت الجولة تفقد أعمال القص والتهذيب للأشجار بالمحاور الرئيسية وأعمال الصيانة وزراعة الحوليات بالجزر، مطالباً بالاهتمام بالري بصورة منتظمة وتنظيف النجيلة من الحشائش الضارة وتسميد المزروعات في المواعيد المحددة.

كما تابع رئيس الجهاز أعمال النظافة بمنطقة العائلي، والشوارع الرئيسية ومداخل المدينة، مشدداً على نظافة مداخل المدينة والشوارع الرئيسية أولاً بأول، كما تابع أعمال شركة التعمير لصيانة الإسكان الاجتماعي حيث قامت الشركة بمراجعة أعمال الكهرباء والنظافة.

وتفقد عبد البديع أعمال صيانة الكهرباء التي تتولى شركة التعمير تنفيذها، حيث وجه بضبط واستقامة أعمدة الإنارة، ودهان الأعمدة وتجميع الأسلاك طبقا لأصول الصناعة، للحفاظ على الأرواح والممتلكات.


 

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق العمل في تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية

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