قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد رمضان لصاحب الرقم الفائز: كسبت 200 ألف جنيه.. ويرد: الحمد لله رزق
وسام أبو علي في رامز إيلون مصر: بحب ألعب مع أفشة وإمام عاشور وبعتبرهم إخواتي
أسرة مسيحية تقيم مائدة إفطار للصائمين بالزاوية الحمراء |صور
وسام أبو علي: عمري ما همشي من الأهلي.. ومش هروح الزمالك
محمد نور يمازح وسام أبو علي في رامز إيلون مصر: مالكم بـ زيزو
كابتن محمد رمضان هيخصمله.. رامز جلال يعلق على لقاء وسام أبو علي مع مذيعة رامز أيلون مصر
رويترز: الأمريكي جورج جليزمان المحتجز بأفغانستان غادر كابل اليوم بطائرة قطرية
مفتي الجمهورية: التسمية بعبد النبي أو عبد الرسول جائزة شرعا
عايز مشروع آكل منه عيش.. محمد رمضان يحقق حلم مواطن من الأقصر
العشر الأواخر من رمضان.. بدأت الآن فاغتنموا بـ7 كلمات نبوية تفتح أبواب الخيرات
في العاصمة الإدارية.. محمد رمضان يمنح 20 عاملا 400 ألف جنيه
مين لابس كلسون.. محمد رمضان يهدي مواطنا 100 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروع حدائق "تلال الفسطاط"

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
آية الجارحي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مساء أمس، مع  اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، لمتابعة سير الأعمال بمشروع "حدائق تلال الفسطاط" والتي تجاور متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، وذلك بحضور مسئولى الوزارة.

وتابع الشربيني، خلال الاجتماع، مستجدات مشروع حدائق تلال الفسطاط على مساحة (500) فدان، والذي يجري تنفيذه فى موقع مركزى بقلب القاهرة التاريخية وتعتبر من الحدائق الأكبر من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يتضمن المشروع عدداً من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة.

 فضلا عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، كما تتوسطها هضبة كبيرة تتيح التواصل البصرى الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.

وخلال الاجتماع، استمع المهندس شريف الشربيني، لشرح تفصيلى عن الأعمال الجاري تنفيذها بمناطق الأسواق، والقصبة، والمنطقة الاستثمارية، والمنطقة التراثية، ومختلف مكونات المشروع الأخرى، بجانب متابعة تلافي الملاحظات التي تم رصدها خلال زيارته الأخيرة للمشروع، ومشدداً في هذا الصدد على ضرورة ضغط البرامج الزمنية وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من تنفيذ المشروع، ومؤكدا أهمية التواجد الميداني والمتابعة الدورية للموقف التنفيذي، ومواصلة تقديم الدعم الكامل  للمشروع.

بدوره، أوضح اللواء مهندس محمود نصار، أن المشروع يضم عدد  8 مناطق هي: المنطقة الثقافية وتقع مقابلة للبوابة الرئيسية للدخول لمشروع حديقة تلال الفسطاط على طريق صلاح سالم، وتعد إحدى المناطق المميزة، وبها محور رئيسى على متحف الحضارة ويحيط بها مجموعة من الساحات التى تشمل أنشطة ثقافية ومطاعم، وغير ذلك من الخدمات، ويشتمل نطاق الأعمال بالمنطقة الثقافية على أعمال البوابة الرئيسية إلى جانب ( 4 مطاعم وكافتيريات بمسطح مبنى 216 م2،  وعدد 3 نوافير بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية والزراعات لمسطح  26,864 م2)، ومنطقة التلال والوادى. 

وتنقسم منطقة التلال بمشروع حديقة تلال الفسطاط إلى ثلاثة تلال متباينة الارتفاعات يمر بينها الممر المائى (النهر)، وتضم "تلة القصبة" المنشأة على مساحة 13000م2 ( فندق سياحي – مباني خدمية – مواقف سيارات – بحيرة صناعية ) ومدرجات ومناطق جلوس مطلة على الشلال، وكوبرى مشاة للربط، وكافيتريا، وشلال، و"تلة الحفائر" الجاري العمل  بها من خلال الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية لتصبح المنطقة مزارا أثريا سياحيا ثقافيا متكاملا مع إنشاء ممشى بطول 1كم بارتفاع 1,5 م عن منطقة الحفائر حول مدينة الفسطاط الأثرية ( الحفائر ) لربط المباني الخدمية السياحية بالموقع العام لإستثمار المنطقة التراثية كمنطقة سياحية ذات طابع متميز.

فيما تضم "تلة الحدائق التراثية" مدرجات ومبانى للزوار ومطاعم وفراغا خشبيا يطل على البحيرة  مستعرضاً المخططات التفصيلية لتلك التلال وما تحوية من مسارات وحدائق متنوعة، ومناطق للمطاعم والاحتفالات والترفيه.

وقال: توجد بالحديقة المنطقة الاستثمارية التي تقع على مساحة 131000م2 وتطل على بحيرة عين الحياة وتضم ( 12 مطعما – 4 مولات تجارية – 4 جراجات للسيارات ) ومن خلفها منطقة تسمح بإقامة العديد من الاحتفالات الرسمية الكبيرة بها المسرح الرومانى والنافورة المائية وأعمال تنسيق موقع، بالإضافة إلى منطقة المغامرة  وبها عدد من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات، وتشتمل الحديقة على منطقة الأسواق  وهى عبارة عن منطقة تجارية بمساحة  60000 م2.

 كما تشمل أعمال المشروع تطوير منطقة النادى المصرى القاهري، موضحاً أنه يوجد للحديقة أكتر من 14 بوابة (بوابات رئيسية وفرعية بها" أبواب معاصرة – أبواب تاريخية – أبواب حدائقية")، بجانب أعمال تطوير ساحة جامع عمرو بن العاص.
 

المهندس شريف الشربيني الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اخبار مصر مال واعمال حدائق تلال الفسطاط القاهرة التاريخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية، أحمد كاجوك

زيادة المعاشات بنسبة 25 % بدءا من إبريل.. تعرف على طريقة حسابها

طلاب المدارس

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل .. التعليم تحسم قرارها

الحريق

تفحم 15 سيارة و 3 دراجات بخارية فى حريق شب داخل جراج بالخصوص

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

تعليمات عاجلة للمدارس بخصم درجات من الطلاب المتغيبين بدون عذر

أيمن يونس

بنشوف حاجات غريبة..تعليق أيمن يونس بعد تصريحات باسم مرسي

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: أختلف مع تفسير الشيخ الشعراوي في توضيح الفرق بين "السنة" و"العام" بالقرآن

أرشيفية

انخفاض درجات الحرارة وأمطار ورياح.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس

طريقة عمل بسكوت النشادر الهش واللذيذ..

قبل العيد.. تعرف على طريقة عمل بسكوت النشادر الهش

ترشيحاتنا

داليا البحيري

داليا البحيري تثير الجدل بإطلالة رمضانية ملفتة.. صور

البسكويت بالبرتقال

خطوة بخطوة .. طريقة عمل البسكويت بالبرتقال

كوسة بالبشاميل

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل في الفرن

بالصور

استشاري طب الأطفال يحذر: لا تعطوا الأسبرين للأطفال المصابين بهذا الفيروس المنتشر

حقيقة إنتشار فيروس الجديري المائي بين الأطفال
حقيقة إنتشار فيروس الجديري المائي بين الأطفال
حقيقة إنتشار فيروس الجديري المائي بين الأطفال

تطرق له مسلسل لام شمسية.. علامات تدل على تعرض طفلك للتحـ رش

مسلسل لام شمسية وقضية التحرش بالأطفال
مسلسل لام شمسية وقضية التحرش بالأطفال
مسلسل لام شمسية وقضية التحرش بالأطفال

فطار غير تقليدي .. جربي فاهيتا الدجاج بوصفة اقتصادية وشهية

فاهيتا الدجاج
فاهيتا الدجاج
فاهيتا الدجاج

مع انخفاض درجات الحرارة المفاجئة.. أمراض يجب الحذر منها وطرق هامة للوقاية

أمراض تنتشر مع أنخفاض درجات الحرارة المفاجئة
أمراض تنتشر مع أنخفاض درجات الحرارة المفاجئة
أمراض تنتشر مع أنخفاض درجات الحرارة المفاجئة

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد تعليق الرئيس .. تفاصيل قرار حكومي رسمي يخص الدراما المصرية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

عودة الشتاء .. أمطار ورياح وبرودة .. تغير كبير في حالة الطقس

مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن الرحمن

عيار 21 بـ 4310 جنيهات.. أسعار الذهب والدولار اليوم

هدي الأتربي وجورجينا

هدى الإتربي تشعل السوشيال: "أنا أجمل من جورجينا"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

المزيد