إصابة 8 أفراد من أسرة واحدة بتسمم في سوهاج

أُصيب 8 أفراد من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي في مركز المنشاة بمحافظة سوهاج، عقب تناولهم طعامًا منزليًا فاسدًا.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة.

يفيد بوصول 8 أفراد من أسرة واحدة إلى مستشفى المنشاة المركزي، مصابين بحالة تسمم غذائي، وتم تحويلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

والمصابون هم:" محمود أ. خ. ح، 31 عامًا، عامل، زوجته ورده أ. هـ. هـ، 25 عامًا، ربة منزل، وأبناؤهما محمد 4 أعوام، أحمد، 5 أعوام، مناع، عامان، شقيق الأول علي أ. خ. ح، 27 عامًا، عامل، زوجة شقيقه أحلام ص. ع. ص، 25 عامًا، ربة منزل، والدة الأول والسادس مديحة أ. ع. أ، 55 عامًا، ربة منزل".

وبسؤال المصابين، أفادوا بأنهم تناولوا طعامًا معدًا بالمنزل، لكنه كان متروكًا خارج الثلاجة منذ يوم كامل.

مما أدى إلى شعورهم بآلام شديدة في البطن، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في الحادث، كما تم نفي وجود شبهة جنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي عليهم، أفاد مفتش الصحة بأنهم يعانون من هبوط حاد بالدورة الدموية وقيء مستمر نتيجة تناول طعام فاسد، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم، بما في ذلك غسيل المعدة، وأكد أن حالتهم العامة مستقرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.