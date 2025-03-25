ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الثلاثاء 25-3-2025، وفقا لسوق العبور.
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
سعر كيلو الطماطم: من 2 إلى 5 جنيهات.
سعر كيلو البطاطس: من 3.5 إلى 7.5 جنيه
سعر الثوم: 20 جنيهًا.
سعر البصل: 11 جنيهًا.
سعر كيلو البسلة: من 7 إلى 11 جنيهًا.
سعر كيلو الملوخية: من 12 إلى 18 جنيهًا.
سعر كيلو الكوسة: 8 جنيهات.
سعر كيلو الفاصوليا من 12 جنيهات إلى 18 جنيها.
سعر الخيار من 5 إلى 8 جنيهات.
سعر الفلفل الألوان 40 جنيهًا.
سعر البطاطا: 9.5 جنيه.
اسعار الفاكهة
سعر البرتقال البلدي: 15 جنيهًا.
سعر البرتقال السكري: 15 جنيهًا.
سعر اليوسفي: 35 جنيهًا.
سعر الكانتلوب: من 8 إلى 20 جنيهًا.
سعر البلح السيوي: 70 جنيهًا.
سعر الرمان: من 30 إلى 50 جنيهًا.
سعر الجوافة: 20 جنيهًا.
سعر الفراولة: 30 جنيهًا.
خوخ مستورد : 50 جنيهًا.