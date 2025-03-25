ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الثلاثاء 25-3-2025، وفقا لسوق العبور.

‏‎أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

‏‎سعر كيلو الطماطم: من 2 إلى 5 جنيهات.

‏‎سعر كيلو البطاطس: من 3.5 إلى 7.5 جنيه

‏‎سعر الثوم: 20 جنيهًا.

‏‎سعر البصل: 11 جنيهًا.

‏‎سعر كيلو البسلة: من 7 إلى 11 جنيهًا.

‏‎سعر كيلو الملوخية: من 12 إلى 18 جنيهًا.

‏‎سعر كيلو الكوسة: 8 جنيهات.

‏‎سعر كيلو الفاصوليا من 12 جنيهات إلى 18 جنيها.

‏‎سعر الخيار من 5 إلى 8 جنيهات.

‏‎سعر الفلفل الألوان 40 جنيهًا.

‏‎سعر البطاطا: 9.5 جنيه.

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‏‎اسعار الفاكهة

‏‎سعر البرتقال البلدي: 15 جنيهًا.

‏‎سعر البرتقال السكري: 15 جنيهًا.

‏‎سعر اليوسفي: 35 جنيهًا.

‏‎سعر الكانتلوب: من 8 إلى 20 جنيهًا.

‏‎سعر البلح السيوي: 70 جنيهًا.

‏‎سعر الرمان: من 30 إلى 50 جنيهًا.

‏‎سعر الجوافة: 20 جنيهًا.

‏‎سعر الفراولة: 30 جنيهًا.

‏‎خوخ مستورد : 50 جنيهًا.