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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 25-3-2025

خضار
خضار
محمد صبيح

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الثلاثاء 25-3-2025، وفقا لسوق العبور.
‏‎أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
‏‎سعر كيلو الطماطم: من 2 إلى 5 جنيهات.
‏‎سعر كيلو البطاطس: من 3.5  إلى 7.5 جنيه
‏‎سعر الثوم: 20 جنيهًا.
‏‎سعر البصل: 11 جنيهًا.
‏‎سعر كيلو البسلة: من 7 إلى 11 جنيهًا.
‏‎سعر كيلو الملوخية: من 12 إلى 18 جنيهًا.
‏‎سعر كيلو الكوسة: 8 جنيهات.
‏‎سعر كيلو الفاصوليا من 12 جنيهات إلى 18 جنيها.
‏‎سعر الخيار من 5 إلى 8 جنيهات.
‏‎سعر الفلفل الألوان 40 جنيهًا.
‏‎سعر البطاطا: 9.5 جنيه.


‏‎اسعار الفاكهة
‏‎سعر البرتقال البلدي: 15 جنيهًا.
‏‎سعر البرتقال السكري: 15 جنيهًا.
‏‎سعر اليوسفي: 35 جنيهًا.
‏‎سعر الكانتلوب: من 8 إلى 20 جنيهًا.
‏‎سعر البلح السيوي: 70 جنيهًا.
‏‎سعر الرمان: من 30 إلى 50 جنيهًا.
‏‎سعر الجوافة: 20 جنيهًا.
‏‎سعر الفراولة: 30  جنيهًا.
‏‎خوخ مستورد : 50 جنيهًا.

أسعار الخضراوات الخضراوات لسوق العبور والفاكهة سعر كيلو

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