التوقيع مسألة وقت.. ريال مدريد يقترب من ضم نجم ليفربول

أكد فابريزو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، اقتراب نادي ريال مدريد من ضم ألكسندر أرنولد ظهير أيمن نادي ليفربول، الصيف المقبل.

وكتب رومانو عبر حسابه على موقع “فيس بوك”: “بدأ ريال مدريد بمراقبة وضع ألكسندر أرنولد مع ليفربول قبل عام، وكان الهدف الأبرز في مارس 2024”.

وأضاف: “أُرسل عرضًا رسميًا من ريال مدريد إلى ألكسندر أرنولد وممثليه، وجميع الأمور جارية”.

وتابع: “المفاوضات جارية حول تفاصيل الصفقة، وجميع الأطراف المعنية واثقة من إتمامها.. التوقيع مسألة وقت".

رونالدو قد يعود لريال مدريد



في سياق آخر، كشفت تقارير صحفية، عن إمكانية عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، إلى ريال مدريد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

ووفقًا لموقع "الجول ديجيتال" الإسباني بأن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يعود إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة.

وأشار إلى أن النادي الإسباني يفكر في استعادة المهاجم البالغ من العمر 40 عامًا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وهذه العودة ستمنح الأسطورة البرتغالية فرصة لخوض "الرقصة الأخيرة" مع الميرينجي.

