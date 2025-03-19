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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة مدوية.. رونالدو قد يشارك مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية

رونالدو
رونالدو
القسم الرياضي

كشفت تقارير صحفية، عن إمكانية عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، إلى ريال مدريد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

ووفقًا لموقع "الجول ديجيتال" الإسباني بأن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يعود إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة.


وأشار إلى أن النادي الإسباني يفكر في استعادة المهاجم البالغ من العمر 40 عامًا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

عودة رونالدو لريال مدريد 

 وهذه العودة ستمنح الأسطورة البرتغالية فرصة لخوض "الرقصة الأخيرة" مع الميرينجي.


وخلال موسم 2024/25، خاض رونالدو 33 مباراة مع نادي النصر السعودي، سجل خلالها 28 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة. وتقدر قيمته السوقية حاليًا بـ 12 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

رونالدو كريستيانو رونالدو النصر السعودي ريال مدريد كأس العالم للأندية 2025

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