محمد الشناوي يحرس عرين منتخب مصر أمام سيراليون

استقر حسام حسن مدرب منتخب مصر لكرة القدم على الدفع بمحمد الشناوي في حراسة عرين المنتخب في مواجهة سيراليون اليوم.

اختتم منتخب مصر لكرة القدم استعداداته لمواجهة سيراليون مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي، فى الجولة السادسة بالمجموعة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026.

يتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 13 نقطة ثم بوركينا فاسو 11 نقطة في المركز الثاني وسيراليون في المركز الثالث بـ 8 نقاط وغينيا بيساو في المركز الرابع بـ 6 نقاط وإثيوبيا خامسا بـ 3 نقاط ثم جيبوتي في المركز السادس والأخير بنقطة واحدة.