إفطار مسافر.. حزب مستقبل وطن يوزع 1500 وجبة في محطة قطار الإسكندرية

أطلقت أمانة الإسكندرية بحزب مستقبل وطن حملة "إفطار مسافر" بتجهيز أكثر من 1500 وجبة ساخنة ومتكاملة وتوزيعها على الصائمين من المارة والمسافرين داخل محطة قطار الإسكندرية “محطة مصر”، وذلك تحت أشراف أمانة العمل الجماهيري، برئاسة النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ،



وقال النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ أمين العمل الجماهيري بالإسكندرية إن مبادرة "إفطار مسافر" التي أطلقتها الأمانة المركزية تأتي فى إطار دور الحزب ودعم مسيرة العطاء وتنفيذا لتعليمات الامانة المركزية، حيث تم توزيع وجبات ساخنة على المسافرين بالقطارات داخل محطة مصر.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق مبادرات وتنظيم فاعليات تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.

وطبقًا لتوجيهات النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، و المهندس أحمد أمين مسعود امين العمل الجماهيري المركزية بحزب مستقبل وطن و و الدكتور سعيد عبد العزيز، أمين المحافظة و حسن خاطر، أمين التنظيم بالمحافظة وبالتعاون مع امانة الاعلام وامانة الشباب