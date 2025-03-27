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رابط استيفاء ملف الإنجاز للمعلمين المرشحين للترقي .. اعرف الخطوات الآن
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط استيفاء ملف الإنجاز للمعلمين المرشحين للترقي .. اعرف الخطوات الآن

ملف الانجاز للمعلمين المرشحين للترقي
ملف الانجاز للمعلمين المرشحين للترقي
ياسمين بدوي

أعلنت الإدارات التعليمية ، عن إتاحة ملف انجاز المعلمين المرشحين للترقي دفعة 2019 على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين

وأوضحت الإدارات التعليمية ، أن المعلم المرشح للترقي يكون هو المسئول عن استيفاء ملف الانجاز الخاص به على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ، مشددة على أنه يجب على المعلم أولاً تفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص به حتى يتمكن من الدخول

خطوات استيفاء ملف الانجاز للمعلمين المرشحين للترقي

  • يقوم المعلم المرشح للترقي بالدخول على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين من خلال الضغط على : http://academy.emis.gov.eg/newTeachEdu/ 
  • يقوم المعلم بكتابة بيانات البريد الالكتروني الموحد الخاص به وكلمة المرور
  • يتم الضغط على المستطيل الأخضر (إعداد ملف الانجاز )
  • ستفتح أمام المعلم صفحة بها 10 أسئلة يتم الإجابة على كل سؤال منها ، و بالضغط على علامة + الموجودة بنهاية كل سؤال يظهر للمعلم مكان للأجابة ليكتب إجابة كل سؤال بحيث لا تقل عن ٥٠ حرف ولا تزيد عن ٤٠٠ حرف 
  • يتم الضغط على حفظ (مكتوبة باللون الاخضر أسفل الإجابة )
  • إذا لم يستكمل المعلم الاجابة عن العشرة أسئلةبسبب انقطاع الانترنت او الكهرباء يمكن الدخول مره اخرى لاستكمال العشرة أسئلة .
  • في نهاية الأسئلة يوجد إقرار يجب قراءته جيدا ثم يتم الضغط على ارسال ملف الانجاز للتقييم من الجهة المختصة

بنود ملف الانجاز

وشددت الإدارات التعليمية على أنه يجب على كل معلم متابعة باقي بنود ملف الانجاز الذي يتكون من 5 بنود كالتالي :

  • ملف انجاز المعلم : وعند الانتهاء من إجابة الأسئلة كاملة سنجده باللون الاخضر 
  • تقييم مدير المدرسة : يقوم به مدير المدرسة ويقوم مسئول الحكومة الالكترونية بتسجيل هذا التقييم 
  • تقييم الموجه : يقوم به موجه المادة المتابع للمعلم ويقوم مسئول الحكومة الالكترونية بتسجيل هذا التقييم ايضا 
  •  تقييم لجنة الادارة : يتم من خلال لجنة تُشكل خصيصا لهذا الغرض حيث يقومون بتقييم ملف الانجاز الذي قام بالإجابة عليه المعلم 
  • نقاط البرنامج التدريبي : يتم تسجيلها بعد الانتهاء من التدريب التي ستعلن عنه الأكاديمية لاحقا بعد الانتهاء من ملف الانجاز والتقييمات .

وأكدت الإدارات التعليمية على ضرورة تسليم إقرار استيفاء المدة البينية اللازمة للترقي ، والذي يجده المعلم  باللون الاخضر لانه تم تسليمه وتسجيله من قبل في مرحلة التسجيل للترقي .

الأكاديمية المهنية للمعلمين ملف انجاز المعلمين المعلمين الإدارات التعليمية

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