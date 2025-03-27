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الموسيقار حسن دنيا: بعض الملحنين من جيلي حاربوني وعرقلوا أعمالي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الموسيقار حسن دنيا: بعض الملحنين من جيلي حاربوني وعرقلوا أعمالي

حسن دنيا
حسن دنيا
محمد حليم قنديل

كشف الملحن حسن دنيا، عن الشخص الذي لا يمكن أن يسامحه أبدًا مهما كانت الظروف، موضحا دون تردد: "محمد فؤاد".


وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم،: أنه لم يتعرض لحرب مباشرة في مشواره الفني، لكنه أشار إلى أن بعض الملحنين من جيله حاولوا عرقلة نجاحه، لدرجة أنهم كانوا يسعون لعرقلة وصول أعماله الغنائية إلى الفنانين، حتى أنهم تعمدوا إفساد بعض أعماله وتخريب فرصه، وعندما طُلب منه ذكر أسماء هؤلاء الملحنين، فضل عدم الكشف عنهم، لكنه "منهم شخص أتمنى له الشفاء، وأدعو له يوميًا في صلاتي، وهو عمرو مصطفى."


وبسؤاله عن الرسالة التي يوجهها لعمرو مصطفى بمناسبة مرضه، قال حسن دنيا بكل صراحة: "والله أدعو له بالشفاء في كل صلاة، ربنا يقيمه بالسلامة، فهو زميل وأخ وعشرة عمر، ورغم أي خلافات، تبقى الصحة فوق كل شيء."
 

حسن دنيا محمد فؤاد خط أحمر الحدث اليوم

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