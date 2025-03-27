قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسابقة لطلاب كلية التربية النوعية لتصميم لمنافذ بيع غذاء وطعام بأسيوط
بشرى| بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. اعرف التفاصيل
اليوم ذروة الموجة الحارة .. تحذيرات جديدة من هيئة الأرصاد
غرق غواصة سياحية في البحر الأحمر وإنقاذ 29 شخصًا وإصابة 9 آخرين بينهم حالات خطرة
صرف منحتي رمضان وعيد الفطر للعمالة غير المنتظمة اليوم
وزيرة التضامن: التوسع في منظومة الحضانات والطفولة المبكرة بالمحافظات
محافظ القاهرة يوجه مديرية الطب البيطري برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر
دبلوماسي سابق: إسرائيل تفرض واقعًا جديدًا بغزة ومصر تواصل التهدئة
لليوم العاشر.. ميناء رفح البري لا يزال مفتوحا من الجانب المصري
أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 9 درجات.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو
كأس محافظ أسيوط.. أبوالنصر يشهد ختام الدورة الرمضانية بمركز شباب الفتح
تلبس صيفي ولا شتوي؟ .. طقس عيد الفطر المبارك وأهم النصائح والإرشادات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة يوجه مديرية الطب البيطري برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

تكثيف الحملات على الأسواق
تكثيف الحملات على الأسواق
أ ش أ

شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطري بالقاهرة برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع وتوافر كافة الخدمات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين، ومباحث التموين، والأحياء . 


وطالب محافظ القاهرة مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديريتي التموين والصحة باتخاذ كافة التدابير الوقائية، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم، والدواجن المجمدة والطازجة، ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها، ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك، وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


وفي هذا السياق، أشار الدكتور صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية قامت بعدة حملات على الأسواق تمكنت خلالها من ضبط طنين و٨١٢ كجم فسيخ وسردين ورنجة وملوحة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط ٣ أطنان و ٣٧١.٦ كجم مقطعات لحوم ، ومفروم ، وكفتة وسجق ، ولحوم ، ودواجن ، وكبدة، مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.


وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير ٢٥ محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.


وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على مدار اليوم حفاظًا على صحة المواطنين .
 

غير صالحة للاستهلاك الآدمي محافظ القاهرة مديرية الطب البيطري بالقاهرة عيد الفطر المبارك تكثيف الحملات على الأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

العيد الأحد ولا الإثنين.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن هلال شوال

رئيس الوزراء

رد حاسم من الحكومة بشأن زيادة أسعار البنزين 5 جنيهات قبل العيد

الاهلي

الأهلي يخسر بثلاثية من زد وديا استعدادا للهلال السوداني

ليلة القدر

4 ركعات في ليلة القدر .. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

صلاة التهجد - ليلة القدر

آيتان في القرآن تغنيك عن قيام ليلة القدر وتنال بهما عبادة ألف شهر.. رددهما الآن

أسعار الدواجن

قبل العيد بأيام.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت 27 رمضان؟ 6 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة والإعجاز القرآني

الاهلي و بيراميدز

أزمة تحكيمية تلوح في الأفق قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز بالدوري .. تفاصيل

ترشيحاتنا

التسمم من الفسيخ

عند التسمم من الفسيخ.. هذه الأعراض احذر منها

بـ قفطان قطيفة..بوسي تثير الجدل بجمالها فى احدث ظهور لها

إطلالة ساحرة.. بوسي تتألق بالقفطان الأسود والمكياج الهادئ.. شاهد

محمد هنيدي

مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة27.. محمد هنيدي يكتشف تدبير صبري فواز لحادث غيبوبته

بالصور

للكلى والقلب والجهاز الهضمي.. فوائد صحية لليوسفي لا تتوقعها

فوائد اليوسفي للمناعة ونزلات البرد وإنقاص الوزن
فوائد اليوسفي للمناعة ونزلات البرد وإنقاص الوزن
فوائد اليوسفي للمناعة ونزلات البرد وإنقاص الوزن

هنا شيحة بـقفطان رمضاني في أحدث ظهور لها

.هنا شيحة بـقفطان رمضانى فى احدث ظهور لها
.هنا شيحة بـقفطان رمضانى فى احدث ظهور لها
.هنا شيحة بـقفطان رمضانى فى احدث ظهور لها

طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج

فيديو

سلوى عثمان

سلوى عثمان: أصريت على وضع حسنة ومكياج في «حكيم باشا»| فيديو

عجوز الزقازيق

بدون رحمة.. طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية

اعلان بلبن

بسبب كحك العيد.. قصة اعتذار بلبن عن إعلانها وقرار الأعلى للإعلام بمنعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد