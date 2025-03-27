محافظ القاهرة يوجه مديرية الطب البيطري برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطري بالقاهرة برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع وتوافر كافة الخدمات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين، ومباحث التموين، والأحياء .



وطالب محافظ القاهرة مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديريتي التموين والصحة باتخاذ كافة التدابير الوقائية، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم، والدواجن المجمدة والطازجة، ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها، ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك، وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وفي هذا السياق، أشار الدكتور صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية قامت بعدة حملات على الأسواق تمكنت خلالها من ضبط طنين و٨١٢ كجم فسيخ وسردين ورنجة وملوحة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط ٣ أطنان و ٣٧١.٦ كجم مقطعات لحوم ، ومفروم ، وكفتة وسجق ، ولحوم ، ودواجن ، وكبدة، مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير ٢٥ محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.



وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على مدار اليوم حفاظًا على صحة المواطنين .

