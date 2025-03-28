دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان.. انتهز الفرصة في آخر ليلة وترية

بات البحث عن دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان من أكثر المواضيع المتداولة على محركات البحث، خاصةً مع حلول هذه الجمعة المباركة التي تأتي ضمن العشر الأواخر من الشهر الفضيل ويتصادف معها ليلة وترية هي ليلة 29 من رمضان.

و يسعى الكثير من المسلمين إلى تحري هذه الليلة بالدعاء والتضرع، آملين أن تصادف ليلة القدر فتتغير حياتهم للأفضل.

لذلك، من فرّط فيما مضى من رمضان، عليه أن يستدرك ما تبقى من هذه الأيام المباركة، فالشهر الكريم أيامه معدودة، وهو يوشك على الرحيل ، لا تفوت فرصة هذه الجمعة الأخيرة من رمضان، واغتنمها بالدعاء والعبادة والتقرب إلى الله، فربما تصيبك نفحة من نفحات الرحمة الإلهية، فتُكتب لك سعادة لا شقاء بعدها أبدًا.

وفي هذا السياق، نقدم لكم مجموعة من الأدعية المستحبة في ليلة القدر وفي الجمعة الأخيرة من رمضان.

أدعية ليلة القدر والجمعة الأخيرة من رمضان

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجله وآجله، ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجله وآجله، ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ.

اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا.

أدعية للزواج في ليلة القدر

"رَبّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْت إِلَيَّ مِنْ خَيْر فَقِير".

"رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ".

"رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا".

"اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، ما علمت منه وما لم أعلم".

دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان باسم الله الأعظم

"اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سُئلت به أعطيت، وإذا استُغثت به أغثت، وإذا استُنصرت به نصرت، أن تيسر لي زواجي يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام".

"اللهم يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، اللهم يا سامع الصوت، ويا سابق الفوت، اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، ارحمنا برحمتك التي تغنينا عن رحمة من سواك".

"اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة من عتقائك من النار".

أدعية الجمعة الأخيرة من رمضان

"اللهم لا تجعل هذه الجمعة آخر العهد من صيامنا، فإن جعلته، فاجعلنا مرحومين، ولا تجعلنا محرومين".

"اللهم اجعل عملنا فيها وصيامنا مرفوعًا، ودعاءنا مسموعًا، واغفر لنا ذنوبنا، واجعل قلوبنا خاشعة لك يا رب العالمين".

"اللهم لا تطوِ صفحة حياتي إلا وقد محوت سيئاتي، وقبلت توبتي، وسترت عيوبي، واستجبت دعائي".

"اللهم إني أسألك في هذه الجمعة تفريجًا لكل هم، واستجابة لكل دعاء، وشفاء لكل مريض، وغفرانًا لكل ذنب، ورزقًا لكل محتاج".

"اللهم اغفر لنا في هذه الجمعة، واعفُ عنا، واهدِنا إلى صراطك المستقيم، يا أرحم الراحمين".

"ربِّ إنها ليلة الجمعة، فاكتب لنا الخير فيها، وأسعد قلوبنا. ربِّ إن لك عبادًا ينتظرون فرجًا قريبًا فبشرهم، وعبادًا يسألونك الشفاء فعافهم، وعبادًا يرجون رحمتك فارحمهم، وعبادًا يرجون منك تحقيق أمانيهم فلا تخذلهم يا رب".

"اللهم بارك لنا في هذه الجمعة في أسماعنا، وأبصارنا، وقلوبنا، وأرواحنا، وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم".

أدعية الجمعة الأخيرة من رمضان باسم الله الأعظم

"اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يديَّ، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أُغتال من تحتي".

"يا حيُّ يا قيُّومُ برحمتِكَ أستغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عين".

"اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الهمِّ والحزنِ، والعجزِ والكسلِ، والبُخلِ والجُبنِ، وضَلَعِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ الرجالِ".

"اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ، أنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ، لكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ، أنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ، أنْتَ الحَقُّ، ووَعْدُكَ الحَقُّ، ولِقَاؤُكَ حَقٌّ، وقَوْلُكَ حَقٌّ، والجَنَّةُ حَقٌّ، والنَّارُ حَقٌّ، والنَّبِيُّونَ حَقٌّ، ومُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَقٌّ، والسَّاعَةُ حَقٌّ.

"اللَّهُمَّ لكَ أسْلَمْتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وإلَيْكَ أنَبْتُ، وبِكَ خَاصَمْتُ، وإلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ، وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إلَهَ إلَّا أنْتَ، ولَا حَوْلَ ولَا قُوَّةَ إلَّا باللَّهِ".

نسأل الله أن يتقبل دعاءنا في هذه الجمعة الأخيرة من رمضان، وأن يكتب لنا فيها الرحمة والمغفرة والعتق من النار.