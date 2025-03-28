وزارة الخارجية تكشف حالة الجالية المصرية في ميانمار بعد الزلزال

أعربت جمهورية مصر العربية عن أصدق تعازيها لجمهورية اتحاد ميانمار ومملكة تايلاند في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد صباح اليوم الجمعة الموافق ۲۸ مارس، والذي أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية على تضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية إتحاد ميانمار ومملكة تايلاند الصديقتين في تلك المحنة، متمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين.

وتواصل السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السفارتين المصريتين فى كل من تايلاند وميانمار، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وأفادت السفارتين بأنهما على تواصل مستمر مع المصريين المقيمين في تايلاند وميانمار للاطمئنان على أحوالهم في أعقاب الزلزال العنيف، وأكدا أن أبناء الجالية المصرية بخير، وأن السفارتين تتابعان أحوالهم على مدار الساعة لحين انتهاء حالة الطوارىء الناتجة عن الزلزال.