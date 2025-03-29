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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول قرار من بيسيرو بعد تأهل الزمالك إلى نهائي كاس مصر

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

قرر جوزيه بيسيرو، المدير الفني لنادي الزمالك، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات، اليوم السبت، عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2-1.

وجاء قرار بيسيرو لإراحة اللاعبين قبل التوجه مساءً إلى جنوب إفريقيا، حيث يسافر الفريق في الثانية فجر الأحد استعدادًا لمواجهة ستيلينبوش الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر إقامتها يوم 2 أبريل المقبل.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر، بعدما تأهل لهذا الدور عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا في مباراة قوية شهدت تفوقًا تكتيكيًا من الجهاز الفني.

يأمل بيسيرو في تجهيز لاعبيه بدنيًا وذهنيًا قبل المواجهة المرتقبة أمام ستيلينبوش، حيث يسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تسهل من مهمته في لقاء الإياب، في إطار سعيه للتتويج بلقب الكونفدرالية.

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