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سفلاق تتلألأ بنور القرآن.. تكريم 173 حافظًا لكتاب الله في ساقلتة بسوهاج
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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سفلاق تتلألأ بنور القرآن.. تكريم 173 حافظًا لكتاب الله في ساقلتة بسوهاج

جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بسفلاق في سوهاج
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بسفلاق في سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية سفلاق بمركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج، حفلًا مميزًا لتكريم حفظة القرآن الكريم، وسط حضور كبير من الأهالي والقيادات المحلية، الذين اجتمعوا للاحتفاء بحفظة كتاب الله وتشجيعهم على مواصلة مسيرتهم في العلم والتدبر.

جاء هذا الحفل تأكيدًا على أهمية دعم النشء والشباب في مسيرة حفظ القرآن الكريم، وغرس القيم الإسلامية في نفوسهم.

وتضمن الحفل تكريم نخبة من حفظة القرآن الكريم، حيث تم منحهم دروعًا وشهادات تقدير، بالإضافة إلى جوائز نقدية وأجهزة كهربائية، تقديرًا لجهودهم في حفظ وتجويد القرآن.

وقد عبر الفائزون عن سعادتهم بهذا التكريم، مشيرين إلى أن مثل هذه الفعاليات تمنحهم دافعًا لمواصلة الحفظ وتطوير مهاراتهم في التلاوة.

أجواء الحفل وانطباعات الحضور

امتلأ الحفل بأجواء من البهجة والتقدير، حيث أثنى الحاضرون على الجهود المبذولة في تنظيمه، وأكدوا أهمية استمرار هذه المبادرات التي تحتفي بحفظة كتاب الله وتدعمهم.

كما شهد الحفل عددًا من الفقرات التي قدمها الأطفال المشاركون، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

رسالة الحفل وأهميته

يُعَد هذا الحفل تأكيدًا على أهمية تكريم حفظة القرآن الكريم، وتعزيز مكانتهم في المجتمع، وتحفيز الأجيال القادمة على السير على نفس النهج.

كما يعكس الدور الفاعل للجهات الداعمة في تشجيع حفظة كتاب الله وتوفير بيئة مناسبة لهم لتنمية قدراتهم.

واختتم الحفل بالدعاء لمصر وأهلها، وتوجيه الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية، مع التأكيد على ضرورة استمرار مثل هذه المبادرات التي تكرّم العلم وأهله.

ومن الجدير بالذكر أن فريق تنظيم الحفل ضم كل من:" ايمن الحداد- مؤمن الجمل- نور تمام- محمد البطش".

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