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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مشاجرة بالأسلحة وإصابة 3 أشخاص بسبب ثمن مشروبات في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج مشاجرة عنيفة بين طرفين، أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص، أحدهم بطلق ناري، بسبب خلاف على ثمن مشروبات داخل مقهى.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز، أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص.

بالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول مكون من:" كريم ع. ع. م 18 عامًا، عامل بمقهى، مصابًا بطلق ناري في الفخذ الأيسر، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، بسام م. م. أ 36 عامًا، صاحب مقهى، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس".

والسعودي أ. خ. أ 40 عامًا، عامل بمقهى، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وطرف ثانٍ مكون من:" سليمان أ. م. س 33 عامًا، عامل، شقيقه أحمد 22 عامًا، عامل، نجل عمهما أحمد خ. م. س 22 عامًا، عامل"، وجميعهم يقيمون بذات الناحية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة الأول من الطرف الثاني على السلاح المستخدم، بينما ضُبط بحوزة الثاني من ذات الطرف سلاح أبيض "مطواة".

وبسؤالهم، تبادل الطرفان الاتهامات بالاعتداء على بعضهم البعض بالسب والضرب، ما أسفر عن إصابة أفراد الطرف الأول، وذلك بسبب مشادة كلامية بينهم نشبت نتيجة خلاف على ثمن مشروبات داخل المقهى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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