قطار الإسكندرية - أسوان يدهس شخصين في سوهاج

شهد مركز العسيرات بمحافظة سوهاج حادثًا مأساويًا، حيث لقي شخصان مصرعهما تحت عجلات قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، مما أدى إلى وفاتهما في الحال.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود محضر من قسم النقل والمواصلات بسوهاج.

يتضمن بلاغًا من ناظر محطة سكة حديد العسيرات، حول وقوع حادث دهس بالقطار.

وبحسب إفادة ناظر المحطة، فإن القطار القادم من الإسكندرية إلى أسوان، والذي لم يكن من المقرر توقفه بالمحطة، فوجئ بسير شخصين يعبران شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، ورغم إطلاق آلة التنبيه، لم يستجيبا، مما أسفر عن دهسهما ووفاتهما على الفور.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الضحيتين هما:" متولي س. م. ب، 63 عامًا، بائع، ومقيم بقسم جرجا، دعاء ا. م. م، 38 عامًا، بائعة، ومقيمة بمركز البلينا".

تم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى العسيرات المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبسؤال ذوي الضحيتين، وهم السيد م، 40 عامًا، عامل، نجل المتوفى الأول، وبدوي م، 29 عامًا، نجار مسلح، شقيق المتوفاة الثانية، أكدا صحة الواقعة ولم يتهما أحدًا بالتسبب في الحادث، كما نفيا وجود أي شبهة جنائية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.