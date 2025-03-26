سقوط مفاجئ من توك توك ينهي حياة طفـ لة في سوهاج.. والأم تروي التفاصيل

شهد مركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج حادثًا مأساويًا، حيث لقيت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات مصرعها.

وذلك إثر سقوطها من مركبة "توك توك" أثناء سيرها، ما أدى إلى وفاتها في الحال، وسط حالة من الحزن بين أسرتها وأهالي المنطقة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بوصول الطفلة إيمان هـ. م. ا، 8 سنوات، تلميذة، إلى مستشفى سوهاج العام، جثة هامدة، بدعوى تعرضها لحادث سير.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث المركز إلى المستشفى، وبالفحص تبين أن الطفلة كانت تستقل "توك توك" برفقة والدتها، المدعوة أماني هـ. ا. ج.، 32 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بذات الناحية.

وأثناء سير المركبة، فقدت الطفلة توازنها وسقطت أرضًا، ما تسبب في إصابتها بإصابات بالغة أودت بحياتها على الفور.

وأكدت والدتها في أقوالها أمام جهات التحقيق أن الحادث وقع بشكل عرضي، ولم تتهم أحدًا بالتسبب فيه.

كما نفت وجود أي شبهة جنائية في الواقعة، موضحة أن الطفلة اختل توازنها أثناء الجلوس داخل "التوك توك"، ما أدى إلى سقوطها على الطريق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مركبة "التوك توك" وقائده، المدعو محمد و. ا. م، 18 عامًا، سائق، ومقيم بذات الناحية.

وبمواجهته، أكد صحة أقوال والدة الطفلة، مشيرًا إلى أنه لم يتمكن من منع وقوع الحادث نظرًا لسرعة الموقف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر بالواقعة، كما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

والتي أمرت بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للتأكد من عدم وجود ملابسات جنائية.