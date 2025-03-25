سوهاج الجامعي: استقرار الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب ميكروباص بطريق الهضبة

أكدت ادارة مستشفي سوهاج الجامعي علي استقرار الحالة الصحية لجميع مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بطريق الهضبة في أسيوط، حيث أن جميع المصابين حالتهم مستقرة ومطمئنة وسيتم خروجهم من المستشفي خلال الساعات القليلة القادمة.

استقرار الحالة الصحية لمصابي حادث سوهاج

وأوضح الدكتور حسان النعماني رئيس

الجامعة ان المستشفي الجامعيّ استقبلت صباح اليوم ١٢ مصاب من الاشقاء السودانين.

تم توفير أعلى درجات الرعاية الصحية اللازمة وتسخير كل الإمكانات لعلاجهم، مقدما شكره الأطقم الطبية وأعضاء هيئة التدريس وإدارة المستشفي والذين قاموا بالتدخل الفوري والسريع بمجرد وصول الحالات للمستشفى.

وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وإجراء كافة الفحوصات.

وأضاف الدكتور مجدي القاض عميد كلية الطب ان حالات الاصابة الناتجة عن الحادث، تنوعت بين كدمات وسحجات واشتباه كسور، وإصابات متوسطة، وتم عمل كافة الاجراءات الطبية اللازمه لهم.

ومن الجدير بالذكر ان المصابين هم على أحمد عثمان، 65 اعاما، سوداني الجنسية، بجروح وكدمات واشتباه نزيف بالبطن.

وعوني على أحمد، 50 عاما، مصابا باشتباه كسر باليد اليمني وكدمات، ومحمد رفعت حسين، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيب عادل أبو القاسم إبراهيم، بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد السيد مصطفى، وآلاء أحمد خالد، وإبراهيم آدم أبو القاسم، 13 سنة.

وابتسام رفعت أحمد حسين، ومصطفى سيد أحمد، ومحمد عثمان عبدالقادر، وجميعهم من الخرطوم جمهورية السودان، مصابين بكدمات وجروح متفرقة.

وأعرب مصابي الحادث من “الأشقاء السودانين” عن شكرهم لرئيس الجامعة، والإجراءات التي تم اتخاذها لسرعة التعامل مع الحادث.

معربين ايضاً عن امتنانهم لهذه المعاملة الطبية التى وصفوها على حد تعبيرهم “احنا وسط أهلنا”، مشيدين بجهود الأطباء الذين تعاملوا مع الحادث بكل إخلاص وتفان.