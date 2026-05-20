السوق المالية السعودية: إحالة 17 مشتبهاً بهم في شركة تجارة تجزئة كبرى إلى النيابة

أحالت هيئة السوق المالية السعودية 17 مشتبهاً بهم إلى النيابة العامة، بينهم أعضاء مجالس إدارة حاليون وسابقون في شركة تجارة تجزئة كبرى، إضافة إلى مسؤولين تنفيذيين ومديرين ماليين ومراجعين حسابات سابقين، على خلفية شبهات تتعلق بمخالفات لنظام السوق المالية ونظام الشركات.

وقالت الهيئة إن نتائج التفتيش الجنائي أظهرت وجود شبهات حول التلاعب في القوائم المالية وإعطاء انطباع مضلل عن قيمة سهم الشركة، إلى جانب استغلال بعض المسؤولين لصلاحياتهم لتحقيق مصالح شخصية.

وأضافت أنه تم إيداع الدعوى الجزائية لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، مؤكدة استمرارها في رصد وملاحقة أي ممارسات غير مشروعة لحماية المستثمرين وتعزيز الشفافية في السوق المالية.