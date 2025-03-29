ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، السبت 29-3-2025، وفقا لسوق العبور.

‎أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

‎سعر كيلو الطماطم: من 2.5 إلى 6 جنيهات.

‎سعر كيلو البطاطس: من 3.5 إلى 6.5 جنيه

‎سعر الثوم: 20 جنيهًا.

‎سعر البصل: 8.5 جنيه.

‎سعر كيلو البسلة: من 7 إلى 11 جنيهًا.

‎سعر كيلو الملوخية: من 15 إلى 20 جنيهًا.

‎سعر كيلو الكوسة: 15 جنيهًا.

‎سعر كيلو الفاصوليا من 9 جنيهات إلى 15 جنيها.

‎سعر الخيار من 6 إلى 9 جنيهات.

‎سعر الفلفل الألوان 45 جنيهًا.

‎سعر البطاطا: 9.5 جنيه.

آخر تحديث لـ سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 29 مارس آخر تحديث لـ سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم السبت 29-3-2025

‎اسعار الفاكهة

‎سعر البرتقال البلدي: 15 جنيهًا.

‎سعر البرتقال السكري: 15 جنيهًا.

‎سعر اليوسفي: 35 جنيهًا.

‎سعر الكانتلوب: من 14 إلى 24 جنيهًا.

‎سعر البلح السيوي: 70 جنيهًا.

‎سعر الرمان: من 30 إلى 50 جنيهًا.

‎سعر الجوافة: 24 جنيهًا.

‎سعر الفراولة: 30 جنيهًا.

‎خوخ مستورد : 50 جنيهًا.