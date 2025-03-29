كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والهلال السوداني

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

وتنطلق المباراة يوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تقام مباراة الإياب في العاصمة الموريتانية نواكشوط على ملعب الشيخة ولد بوضياف، يوم الثلاثاء 8 أبريل.

وسيواجه الفريق المتأهل من هذه المواجهة الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف نهائي البطولة.

وتذاع مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني عبر قناة beIN Sports، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا .