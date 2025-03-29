دعاء للأبناء آخر يوم فى رمضان.. ردده يشرح الله صدورهم ويحفظهم

دعاء للابناء آخر يوم رمضان.. مع اقتراب شهر رمضان على الرحيل، يبحث الكثير عن أدعية لأبنائهم فى آخر يوم رمضان، وفى السطور التالية سنذكر مجموعة من الادعية التى يمكن الاستعانة بها.

دعاء للابناء آخر يوم رمضان

اللهم لا تدع رمضان يمضى إلا وقد اعتقت رقاب أبنائي من النار



اللهم اجعل مخافتك في قلوبهم وأمام أعينهم وفي أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم اللهم ارزقهم حسن الخلق اللهم ألن جانبهم وألن طباعهم كما ألنت الحديد لداوود ، اللهم اجعل ذريتي ومن أوليتني امرهم حجة لي لا علي اللهم آمين

اللهم ارزقهم حبك، وحب من أحبك، وارزقهم حب كل عمل يقربهم لحبك.

اللهم اجعل القرآن الكريم لقلوبهم ربيعًا، ولصدورهم نورًا، ولأحزانهم دواءً وشفاءً اللهم استجب دعائنا بكل خير.

ٱللَّہم أني أدعوك باسمك الواحد الأحد الفَرد الصمد وأدعوك بأسمك الأعظم أن تمنن علي بصلاح أحوال ذريتي

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ٱللَّہم أمدد في أعمارهم مع الصحة والعافية في طاعتك ورضاك

اللهم يسر لهم كل خير واصرف عنهم كل شر، اللهم اجعلهم سعداء آمنين فرحين بما آتيتهم من فضلك، فإن فضلك واسع ورزقك قريب.

اللهم اجعل قلوبهم خاشعة، ونفوسهم قانعة، اللهم علّمهم ما ينفعهم، وانفعهم بما علمتهم وزدهم علمًا.

دعاء لأولادى فى رمضان

ٱللَّہم رب لي صغيرهم وقوي لي ضعيفهم وأشفي لي مريضهم ، ،

ٱللَّہم عافهم فِي ُأبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم وأجعلهم من المعافين من البلاء برحمتك المعصومين من الذنوب والزلل والخطأ بتقواك الموفقين للخير والرشد بطاعتك

اللهم ارفع قدرهم، ويسر أمرهم، وأعطهم مسألتهم.

«اللهم احفظ لي أولادي ووفّقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم، اللهم اجعلهم هداةً مهتدين غير ضالين ولا مضلّين، اللهم حبّب إليهم الإيمان وزيّنهُ في قلوبهم، وكرّه إليهم الكُفر والفسوق والعصيان».



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ٱللَّہم أجعلهم لي مطيعين غير عاصين ولا عاقين ولا خاطئين

ٱللَّہم أعني على تربيتهم وتأديبهم وبرهم وأجعل ذلك خيرا لي ولهم

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ٱللَّہم أني أستودعك ذريتي يامن لا تضيع عنده الودائع من كل آفه وعاهة ومن سوء الأسقام والأمراض ومن شر طوارق الليل ومن شر عين كل حاسد وغل كل حاقد ومن أصدقاء السوء



اللهم احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم

أفضل دعاء للأبناء

اللهم اجعل ذريتي مصدراً لفخري واعتزازي اللهم اجعل محبة ذريتي

في قلوب عبادك وسخر لهم القلوب اللهم ارزق ذريتي حظاً في الدين وحظاً في العلم وحظاً في الخَلق وحظاً في الخُلق وحظاً في محبة الناس اللهم عظم مكانة ذريتي وارفع شأنهم بين عبادك

اللهم اجعلهم من السعداء الأتقياء الأنقياء الأغنياء الأسخياء الحلماء الرحماء العلماء الأصحاء



اللهم لاتجعل ذريتي من الأشقياء اللهم أعزهم ولاتذلهم



اللهم أسعدهم وأسعدنا بهم ومعهم ولا تشقيهم وتشقينا بهم

اللهم أنعم على ذريتي بنعمة السمع والبصر وجميع النعم ولا تحرمهم خير ماعندك بسوء ماعندي



اللهم ارزق ذريتي الصحة والعافية والذكاء والنباهة وسرعة وقوة الحفظ والفهم



