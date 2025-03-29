دعاء آخر يوم رمضان.. ردد هذه الأدعية قبل غروب الشمس

ساعات قليلة وينقضي شهر رمضان المبارك شهر الخيرات والبركات ، وفي هذا اليوم يحرص الكثيرون على ترديد الأدعية طلبًا للقبول والمغفرة، ورغم عدم وجود دعاء مخصص لليوم الأخير من رمضان، إلا أن هناك العديد من الأدعية المستحبة التي يمكن للمسلم أن يدعو بها في هذه اللحظات المباركة، متمنيًا أن يكون قد وفق في صيامه وقيامه.

دعاء آخر يوم رمضان

اللهم أعد علينا رمضان أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وقرب منك.

يا رب اجعل رمضان شاهدًا لنا لا علينا، واغفر لنا فيه ما قدمنا وما أخرنا.

اللهم اختم لنا رمضان بالعفو والمغفرة والعتق من النيران، ولا تحرمنا أجره وفضله.

اللهم لا تجعل رمضان آخر عهدنا بالصيام والقيام، فإن جعلته فاجعلني مرحومًا ولا تجعلني محرومًا.

اللهم اجعلنا من الذين فرحتهم في السماء، ورزقهم مكتوب، وأمانيهم مستجابة، وأحوالهم ميسرة.

اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واغفر لنا ذنوبنا، وبلغنا رمضان القادم ونحن في أحسن حال.

يا عفو، اعف عنا، واغفر لنا، وارحمنا، وتقبل دعاءنا، وأعد علينا رمضان مرات عديدة.

اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد كتبت لنا العتق من النار، وقبول الأعمال، وبلوغ ليلة القدر.

اللهم إني أستودعك رمضان، فتقبله مني، وحقق لي كل ما أتمنى، وأجمعني بمن أحببت فيك.

الحمد لله على التمام، الحمد لله على البلاغ، الحمد لله على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا من المقبولين.

نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيد علينا رمضان بالخير والبركة.

أدعية آخر يوم في رمضان

اللهم أعد علينا رمضان أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أحسن حال.

اللهم لا تجعل هذا الشهر آخر عهدنا بالصيام والقيام، فإن كان آخره فاكتبنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين.

الحمد لله على التمام، الحمد لله على البلاغ، الحمد لله على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن صاموا رمضان إيمانًا واحتسابًا وأدركوا ليلة القدر وفازوا بالأجر.

اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واغفر لنا ذنوبنا، وأكرمنا بالقبول والعتق من النار.

اللهم إني أستودعك رمضان، فتقبله مني واجمعني بمن أحببتهم فيك، وحقق لي كل ما أتمنى.

يا رب اجعلنا من المقبولين، الذين بشرتهم بجنتك، واغفرت لهم ذنوبهم، واستجبت دعاءهم، وحققت لهم ما يتمنون.

اللهم اجعلنا ممن تنزلت عليهم رحماتك ومغفرتك، ومن عتقت رقابهم من النار، اللهم أعد علينا رمضان ونحن في صحة وسلام.

نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيد علينا رمضان بالخير والبركة.