كيفية صلاة عيد الفطر .. اعرف موعدها في كل محافظة

مع اقتراب عيد الفطر، يكثر التساؤل حول الطريقة الصحيحة لأداء صلاة العيد، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية، مؤكدة أن صلاة العيد ركعتان تُؤدى بتكبيرات زائدة على الصلاة العادية.

في الركعة الأولى، يبدأ المصلّي بتكبيرة الإحرام، ثم يُكبّر 7 تكبيرات متتالية قبل قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن جهرًا، ثم يُكمل الركعة كالمعتاد.

أما في الركعة الثانية، فيُكبّر المصلي 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر له من القرآن، ثم يُكمل الركعة بالتشهد والسلام.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن صلاة العيد تُصلى بنفس الطريقة سواء في المسجد خلف الإمام أو منفردًا في المنزل، وفي هذه الحالة لا تُسَنّ الخطبة بعد الصلاة.

كما يُستحب للمسلمين الإكثار من التكبير قبل صلاة العيد، حيث يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان حتى موعد الصلاة، ويُقال:

"الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد..." إلى آخر الصيغة المشهورة.

وتتفق كيفية أداء صلاة عيد الفطر مع صلاة عيد الأضحى، ولا يوجد فرق بينهما سوى اختلاف المناسبة.

مواعيد صلاة عيد الفطر 2025 في محافظات مصر

فيما يلي مواعيد الصلاة في بعض المدن الرئيسية:

القاهرة: 6:13

الجيزة: 6:12

الإسكندرية: 6:16

بورسعيد: 6:07

السويس: 6:07

الإسماعيلية: 6:07

الزقازيق: 6:10

المنصورة: 6:11

دمنهور: 6:14

شرم الشيخ: 6:00

بنها: 6:12

طنطا: 6:12

العريش: 6:01

الطور: 6:03

طابا: 5:57

سانت كاترين: 6:01

شبين الكوم: 6:13

كفر الشيخ: 6:13

الفيوم: 6:14

بني سويف: 6:13

المنيا: 6:14

أسيوط: 6:13

سوهاج: 6:11

قنا: 6:07

أسوان: 6:07

أبوسمبل: 6:13

مرسى مطروح: 6:27

الغردقة: 6:03

الخارجة: 6:17

دمياط: 6:09

السلوم: 6:35

نويبع: 5:59

حلايب: 5:53

شلاتين: 5:50