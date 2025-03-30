في 24 ساعة.. الأمن يكشف لغز مقتـ.ـل شاب برأس الحكمة ويضبط الجاني

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح من القبض على المتهم بقتل الشاب أشرف مراجع في مدينة رأس الحكمة، وذلك خلال ساعات من اكتشاف الجريمة.

وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب مقتول داخل منزله في ظروف غامضة. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لمعاينة مسرح الجريمة والكشف عن ملابساتها.

وبجهود مكثفة، نجحت مباحث مطروح، برئاسة المقدم عبد المنعم خميس، في تحديد هوية القاتل خلال 24 ساعة فقط من وقوع الجريمة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، ويدعى "ع.غ"، حيث تم إلقاء القبض عليه واقتياده إلى ديوان القسم لاستكمال التحقيقات والوقوف على دوافع ارتكابه الجريمة.