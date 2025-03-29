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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء آخر يوم رمضان مفاتيح الجنان.. ودع به شهر الصيام

دعاء آخر يوم رمضان مفاتيح الجنان
دعاء آخر يوم رمضان مفاتيح الجنان
شيماء جمال

دعاء آخر يوم رمضان مفاتيح الجنان.. ساعات قليلة وينتهى شهر رمضان،  ومع اقتراب نهايته نشعر بحزن الوداع ورجاء القبول.

ومع اقتراب نهاية هذا الشهر المبارك يبحث المسلمون فيه عن دعاء آخر يوم رمضان مفاتيح الجنان، حيث ورد عن السلف الصالح أنهم كانوا يجتهدون في الدعاء عند وداع رمضان، سائلين الله القبول والمغفرة.

وسوف نذكر مجموعة الأدعية التي يمكنكم ترديدها في وداع رمضان.

دعاء آخر يوم رمضان مفاتيح الجنان

“اللهم إنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلواتك عليه وآله: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان}، وهذا شهر رمضان قد انقضى، فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التامة، إن كان بقي علي ذنب لم تغفره لي أو تريد أن تعذبني عليه، أن يطلع فجر هذه الليلة أو يتصرم هذا الشهر إلا وقد غفرته لي، يا أرحم الراحمين.”

كان الرسول يودع رمضان بقوله: “اللهم لا تجلعه أخر العهد من صيامنا إياه فإن جعلته فأجعلني مرحوماً ولا تجعلني محروماً، الحمدلله على التمام، الحمدلله على البلاغ، الحمدلله على الصيام والقيام، اللهم أجعلنا ممن صام الشهر إيمانا وأحتساباً وادرك ليلة القدر وفاز بالآجر” .

دعاء وداع شهر رمضان

اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وانت راضً عنا يارب
اللهم إجعل رمضان هذا شاهدًا لنا لا علينا
اللهم إنا استودعناك رمضان فلا تجعله آخر عهدنا، وأعده علينا أعوامًا عديدة ولا تخرجنا منه إلا مقبولين ومرحومين ومعتوقين من النار.
اللهم لا تجعل رمضان هذا آخر عهدنا بشهرك الكريم، وأعِد علينا رمضان أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا ممّن شملتهم الرحمة وعمتهم المغفرة وحازوا بعتق من النار".

اللهم إني وكلتك أمري فكن لي خير وكيل ودبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير يا مالك الملك وكلتك أمري وأستودعتك همي فبشرني بما يفتح مداخل السعادة إلى قلبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون.

 اللهم صلي وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم الذي يستسقى الغمام بوجهه الكريم عدد كل معلوم ياحبيبي يا رسول الله

دعاء آخر يوم رمضان

الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كلّ شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذلّ كل شيء لعزّته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لمُلكه.
- اللّهم يا رزاق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.
- اللّهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسره وإن كان كثيرًا فبارك فيه يا أرحم الراحمين، اللهم صلي على محمد وآل محمد.
- اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمّن سواك يا إله العالمين، وصلّى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللّهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا أرحم الراحمين يا كريم.
- اللّهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تُكفّر عنا سيئاتنا، وأن تتولى أمرنا، وأن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يا مُفرّج الكروب فرّج كربنا، واغفر ذنبنا، واستر عيبنا، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
- اللّهم آت نفسي تقواها وزكّها أنت خير من زكّاها، أنت وليّها ومولاها.
- اللّهم هبنا نفوسًا مطمئنة تؤمن بلقائك.
- اللّهم إنّا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
- اللّهم هيّئ لنا من أمرنا رَشَدًا، واجعلنا من عبادك السعداء.
- اللّهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.
- اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم.

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