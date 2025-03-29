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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قبلة السائحين.. مسجد الصحابة بشرم الشيخ بأجواء روحانية ورمضانية تجذب الزائرين

مسجد الصحابة بشرم الشيخ
مسجد الصحابة بشرم الشيخ
ايمن محمد

يعتبر مسجد الصحابة بشرم الشيخ قبلة السياح للتعرف علي الإسلام في ظل الأجواء الرمضانية الفريدة التي تشهدها ساحة المسجد  من إضاءات و زينة رمضان وتجمع المصريين في ساحته في أجواء رمضانية مختلفة عن أي مكان آخر داخل شرم الشيخ  وخاصة أنه مواجه مزار "مصر القديمة" و الذي  به الأجواء الرمضانية الفريدة من تراث  وألعاب  و بازارات  ومطاعم ومقاهي منتشرة  في ساحة مسجد الصحابة.
وقد رصدت كاميرا  موقع " صدى البلد " الاخباري  أجواء رمضانية فريدة في ساحة مسجد الصحابة والسياح يشاركون هذه الأجواء الرائعة بفرحة   يلتقطون  الصور التذكارية أمام المسجد  .
ويعتبر مسجد الصحابة تحفة معمارية فريدة وتحولت إلي مزار سياحي .

يعد المسجد أيقونة فريدة فن العمارة الإسلامية فى العصر الحديث، خطط له المهندس المصرى فؤاد توفيق، والذى لم يتقاض أى أجر، و أكملت تشييده الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثناء حضوره المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.

يضم مركزا ثقافيا إسلاميا عالميا ومكتبة دينية ثقافية باللغات المختلفة، كما تم تخصيص إمامين، أحدهما يجيد الإنجليزية والآخر يجيد الفرنسية للعمل بالمسجد والمركز.

يقوم المسجد برسالته الدعوية والتربوية والتثقيفية من خلال خطبة الجمعة والدروس الأسبوعية المتنوعة والندوات والأمسيات الدينية ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم، وفصول لمحو الأمية، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، إضافة إلى مقارئ وحلقات القرآن الكريم.


ومن جانبه اكد السيد غيط مدير أوقاف جنوب سيناء إن مسجد الصحابة منارة للتعرف علي الاسلام الوسطي المعتدل مشيرا إلي أن به مركزا إسلاميا وكتب للتعرف علي الاسلام مترجمة إلى عدة لغات أجنبية .

جنوب سيناء شرم الشيخ مسجد الصحابة اجواء رمضان

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