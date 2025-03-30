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ملحمة كروية في الدوري الإنجليزي.. نوتنجهام فورست يتخطى برايتون ويصل لنصف النهائي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ملحمة كروية في الدوري الإنجليزي.. نوتنجهام فورست يتخطى برايتون ويصل لنصف النهائي

نوتنجهام فورست
نوتنجهام فورست
كريم عاطف

واصل نوتنجهام فورست مسيرته في المنافسة على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، حيث تمكن من الفوز مساء أمس السبت على برايتون في مباراة جمعت بينهما في دور الثمانية على ملعب فالمر.

وخارج أرضه، واصل نوتنجهام فورست سعيه لتحقيق حلم مدربه البرتغالي نونو سانتو في الفوز باللقب هذا الموسم.

تمكن نوتنجهام من الحفاظ على التعادل السلبي طوال الـ90 دقيقة، وبعد التمديد في الوقت الإضافي ظل التعادل قائمًا بين الفريقين، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، تألق الحارس البلجيكي ماتز سيلس، حيث تصدى مرتين لتسديدات لاعبي برايتون، ليحسم نوتنجهام فورست التأهل بفوز (4-3).

وبذلك، أصبح نوتنجهام فورست ثاني فريق يتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد كريستال بالاس الذي فاز على فولهام بثلاثية نظيفة في وقت سابق من أمس .

ويطمح نوتنجهام فورست في التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ عام 1959.

نوتنجهام فورست نوتنجهام كأس الاتحاد الإنجليزي برايتون ملعب فالمر

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