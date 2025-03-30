وسط الظلام الدامس.. استمرار البحث عن ضحايا تصادم معدية ولانش ببني سويف|شاهد

شهدت محافظة بنى سويف، تصادم معدية ولانش أمام شاطئ النيل بمدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، دون تلفيات لكنه أسفر عن مصرع شاب وطفل صغير، غرقًا لسقوطهما داخل مياه النيل نتيجة شدة التصادم، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم معدية ولنش أمام شاطيء النيل بمدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، عن مصرع شاب وطفل صغير، غرقا لسقوطهما بداخل مياه النيل نتيجة شدة التصادم، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهرى إلى موقع الحادث ونقل الجثث إلى أقرب مستشفى لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهرى ببنى سويف، إلى موقع الحادث، وجار انتشال الجثتين من داخل مياه النيل بمركز الفشن، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة،

وتبين مصرع الطفل «محمد . ج »6 سنوات ، و«أحمد . ع» 45 سنة ، اللذان سقطا من اللنش في مياة النيل نتيجة وقوع حادث تصادم معدية ولنش أمام شاطيء النيل بمدينة الفشن، وجار انتشال الجثتين من داخل مياه النيل بمركز الفشن، ونقلهما إلى أقرب مستشفى لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.