اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن غزة
كأس الكونفدرالية الإفريقية.. دعم مالي لكل فريق مشارك| ما السبب؟
اليوم.. انطلاق البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة
قوافل الإغاثة المصرية تواصل عبورها نحو غزة عبر معبر كرم أبو سالم
مصر تسترد 13 قطعة أثرية من بريطانيا وألمانيا | صور
البث الإسرائيلية: سموتريتش هدد نتنياهو بتفكيك الحكومة والتوجه للانتخابات
قد تمتد لستة أشهر.. تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة
17 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 11 من منتظري المساعدات
الوزراء: توقعات بتسارع نمو الطلب العالمي على الكهرباء
صعود أسعار البيض الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن الفراخ
النيابة العامة تطلب تحريات بعد ضبط البلوجر لوشا بمنطقة المقطم
قافلة المساعدات الإنسانية الـ11 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الوزراء: توقعات بتسارع نمو الطلب العالمي على الكهرباء

كتب محمود مطاوع

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "الوكالة الدولية للطاقة حول قطاع الكهرباء"، والذي أشار إلى أن الطلب العالمي على الكهرباء سيشهد نموًا متسارعًا خلال عامي 2025 و2026، مقارنة بالعقد الماضي، ليسجل 3.3% و3.7% على الترتيب، متجاوزًا متوسط الفترة (2015- 2023) البالغ 2.6%.

وأشار مركز المعلومات إلى أن تقرير الوكالة أوضح أنه على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي في مطلع عام 2025، فإن موجات الحر تؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي في ظل تزايد استهلاك الطاقة من قطاعات الصناعة، ومراكز البيانات، واستمرار كهربة القطاعات المختلفة.

ويتوقع التقرير ارتفاع الطلب في الصين والهند بوتيرة أبطأ من عام 2024؛ حيث سينمو استهلاك الكهرباء في الصين بنسبة 5% في 2025 بعد زيادة مقدارها 7% في العام السابق، بسبب تباطؤ الطلب من قطاع الصناعة، لكنها مع ذلك ستظل تمثل نصف نمو الطلب العالمي على الكهرباء.

كما توقع أن تحقق الهند نموًا بنسبة 4% في عام 2025 بعد ارتفاع 6% في عام 2024، على أن يتسارع النمو في كل من الهند والصين في عام 2026. وتشير التوقعات إلى أن البلدين ستسهمان معًا في 60% من نمو الطلب العالمي على الكهرباء حتى عام 2026.

واتصالًا، ستغطي طاقة الرياح و الطاقة الشمسية أكثر من 90% من الزيادة في الطلب العالمي خلال 2025، وسيسهمان في توليد 5000 تيراواط ساعة هذا العام، و6000 في عام 2026. كما يُتوقع أن تتجاوز مصادر الطاقة المتجددة توليد الكهرباء من الفحم في عام 2025 أو بحلول عام 2026، لتهبط حصة الفحم في توليد الكهرباء إلى أقل من 33% لأول مرة منذ قرن.

ومن المرجح أن تسجل الكهرباء المولدة من الغاز الطبيعي نموًا بنسبة 1.3% في 2025، مدعومةً بالتحول من النفط إلى الغاز في الشرق الأوسط، واستقرار النمو في آسيا، كما سيزداد الاعتماد على الطاقة النووية بفضل عودة تشغيل المحطات في اليابان، والإنتاج القوي في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، بالإضافة إلى تشغيل مفاعلات جديدة في الصين والهند وكوريا الجنوبية، وعليه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الطاقة النووية العالمية إلى مستوى قياسي يناهز 3000 تيراواط ساعة في عام 2026.

وفي سياقٍ متصل، من المتوقع أن تصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء إلى ذروتها هذا العام، مع انخفاض طفيف في عام 2026، وذلك مع إحلال مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات محل التوليد القائم على الوقود الأحفوري. وقد أظهرت الانبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء بالفعل علامات تباطؤ في عام 2024؛ حيث ارتفعت بنسبة 1.2% بعد نمو بلغ 1.6% في عام 2023، وذلك رغم ارتفاع درجات الحرارة في عام 2024 مقارنة بعام 2023.

وفيما يتعلق ب أسعار الكهرباء، أكد التقرير استمرار الفجوة في الأسعار بين المناطق؛ حيث ارتفعت أسعار الجملة للكهرباء في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 30%-40% في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بينما انخفضت في الهند وأستراليا.

أسعار الجملة للكهرباء أسعار الكهرباء ارتفاع درجات الحرارة الوقود الأحفوري ثاني أكسيد الكربون توليد الكهرباء الكهرباء الغاز الطبيعي الطاقة الشمسية مركز المعلومات استهلاك الطاقة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

اتصالات النواب: مفاجآت بتحقيقات البلوجرز الأيام المقبلة

عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني

بعد السيطرة على الحريق|عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني.. صور

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

لا أحد يملك الحقيقة .. يسري الفخراني يكشف عن حالة أنغام الصحية

برواتب 9 آلاف جنيه.. وظائف خالية لجميع المؤهلات والأوراق المطلوبة

برواتب 9 آلاف جنيه.. وظائف خالية لجميع المؤهلات اعرف الأوراق المطلوبة

الحارس لا يتحمل الهدف .. تعلق مثير من شوبير على تعادل الأهلي

شوبير: الأهلي استحق العقاب ومباراة مودرن ناقوس خطر

بعد التعادل.. أحمد شوبير يطالب جماهير الأهلي بمنح ريبيرو فرصة

3 أطعمة ترفع احتمالية الإصابة بسرطان القولون

القولون

تريند السجن.. ما الذي طلبته علياء قمرون أثناء التحقيقات؟

علياء قمرون

محتوى خادش للحياء.. 5 صور لـ البلوجر لوليتا قبل القبض عليها بالقاهرة الجديدة

\محتوى خادش للحياء ..10 صور لـ البلوجر لوليتا قبل القبض عليها

محتوى خادش للحياء.. صور مونلي صديق سوزي تضعه في مأزق بالتحقيقات

مونلي

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

