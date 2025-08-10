قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. اجتماع طارئ بجامعة الدول العربية لمناقشة جرائم الاحتلال بقطاع غزة
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالإسكندرية.. صور
اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن غزة
كأس الكونفدرالية الإفريقية.. دعم مالي لكل فريق مشارك| ما السبب؟
اليوم.. انطلاق البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة
قوافل الإغاثة المصرية تواصل عبورها نحو غزة عبر معبر كرم أبو سالم
مصر تسترد 13 قطعة أثرية من بريطانيا وألمانيا | صور
البث الإسرائيلية: سموتريتش هدد نتنياهو بتفكيك الحكومة والتوجه للانتخابات
قد تمتد لستة أشهر.. تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة
17 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 11 من منتظري المساعدات
الوزراء: توقعات بتسارع نمو الطلب العالمي على الكهرباء
صعود أسعار البيض الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن الفراخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قد تمتد لستة أشهر.. تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن خطة جيش الاحتلال للسيطرة على مدينة غزة قد تستغرق ما لا يقل عن ستة أشهر، وتبدأ خلال أسبوعين بعملية إخلاء تدريجية لسكان المدينة نحو مناطق "إنسانية" في جنوب القطاع.

تشمل الخطة الإسرائيلية عدة مراحل، تبدأ بترحيل أكثر من 800 ألف فلسطيني من مدينة غزة إلى منطقة المواصي، وهي عملية يتوقع أن تستغرق نحو 45 يومًا على الأقل.

كما تتضمن الخطة استدعاء قوات احتياط من الفرقة 146، ونشر الفرقة 98 في قطاع غزة خلال الشهر المقبل، ليرتفع بذلك عدد الفرق العسكرية المشاركة في العملية إلى ست فرق.

فرض طوق عسكري واستعداد للدخول البري

ووفقا للتقارير، يعتزم جيش الاحتلال فرض طوق عسكري كامل على مدينة غزة في 25 أكتوبر، بالتزامن مع تقدم مراحل الإخلاء، تمهيدًا لبدء المرحلة البرية من العملية.

وتقدر مصادر أمنية إسرائيلية أن تنفيذ هذه الخطة قد يستمر حتى يناير 2026، في حال عدم حدوث تغييرات جوهرية في مسار المفاوضات أو اتفاقات تبادل الأسرى.

تحفظات أمنية على خطة السيطرة

أبدت قيادات أمنية إسرائيلية بارزة تحفظات على قرار الحكومة بالمضي قدما في السيطرة على غزة. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نقاشا مطولًا دام أكثر من 10 ساعات، شارك فيه كل من رئيس الأركان، ورئيس الموساد، والقائم بأعمال رئيس الشاباك، ورئيس مجلس الأمن القومي، كشف عن وجود آراء متباينة وتحفظات على قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن العملية العسكرية.

ووفقا لمصادر مطلعة، لم تعارض القيادات الأمنية العمل العسكري من حيث المبدأ، لكنها رأت أن هناك بدائل أكثر ملاءمة، محذرة من أن عملية احتلال غزة قد تعرض حياة الجنود وكذلك الرهائن لدى حماس للخطر.

مبادئ عسكرية وتحذيرات ميدانية

ذكرت مراسلة إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، دورون كدوش، أن رئيس الأركان حدد مجموعة من المبادئ الأساسية لخطة احتلال مدينة غزة، من أبرزها:

تجنب المساس بالأسرى.

استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط وتنظيم جولات تبديل للقوات.

إخلاء المدنيين قبل التوغل داخل المدينة.

الالتزام بالقانون الدولي وتوفير ظروف إنسانية للنازحين.

البقاء في المناطق التي يسيطر عليها الجيش ضمن عملية "مركبات جدعون"، والتي تغطي 75% من مساحة القطاع.

مع ذلك، عبرت مصادر عسكرية عن مخاوف من صعوبة تجهيز "مناطق إنسانية" تستوعب قرابة مليون شخص خلال شهرين فقط، قبل بدء الهجوم في أكتوبر. 

كما أشارت إلى احتمالية اختباء مقاتلي حماس بين المدنيين، وصعوبة إخلاء المدينة بالكامل، إلى جانب مخاطر اندلاع حرب عصابات بعد السيطرة عليها.

سياق الخطة

تأتي هذه الخطة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 22 شهرًا، دون تحقيق أهدافه المعلنة بالقضاء على حركة حماس أو تحرير الأسرى الإسرائيليين.
وتعتبر مدينة غزة، الأكبر والأكثر كثافة سكانية في القطاع، العقبة الأبرز أمام الاحتلال، نظرًا لاحتمال بقاء مئات الآلاف من المدنيين داخلها، واستعداد فصائل المقاومة لخوض حرب عصابات طويلة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية.

إسرائيل خطة جيش الاحتلال خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة احتلال غزة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

غسيل أموال

اتصالات النواب: مفاجآت بتحقيقات البلوجرز الأيام المقبلة

عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني

بعد السيطرة على الحريق|عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني.. صور

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

وزير العمل

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

أنغام

لا أحد يملك الحقيقة .. يسري الفخراني يكشف عن حالة أنغام الصحية

برواتب 9 آلاف جنيه.. وظائف خالية لجميع المؤهلات والأوراق المطلوبة

برواتب 9 آلاف جنيه.. وظائف خالية لجميع المؤهلات اعرف الأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

زلزال روسيا

زلزال كامتشاتكا الأخير يحرك أرض روسيا مترين نحو الجنوب.. ما السبب؟

سيسكو

بعد انضمامه لمانشستر يونايتد.. مهاجم سلوفيني يشعل صراع الكبار في الميركاتو

القراد

تغير المناخ السبب.. انتشار بيئة القراد و خطر الإصابة بمرض لايم| ما القصة؟

بالصور

3 أطعمة ترفع احتمالية الإصابة بسرطان القولون

القولون
القولون
القولون

تريند السجن.. ما الذي طلبته علياء قمرون أثناء التحقيقات؟

علياء قمرون
علياء قمرون
علياء قمرون

محتوى خادش للحياء.. 5 صور لـ البلوجر لوليتا قبل القبض عليها بالقاهرة الجديدة

\محتوى خادش للحياء ..10 صور لـ البلوجر لوليتا قبل القبض عليها
\محتوى خادش للحياء ..10 صور لـ البلوجر لوليتا قبل القبض عليها
\محتوى خادش للحياء ..10 صور لـ البلوجر لوليتا قبل القبض عليها

محتوى خادش للحياء.. صور مونلي صديق سوزي تضعه في مأزق بالتحقيقات

مونلي
مونلي
مونلي

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد