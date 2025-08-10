بدء تحرّك قافلة المساعدات الإنسانية الـ 11 من مصر إلى غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في بيان عاجل بأن القافلة الحادية عشرة من شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر قد تحركت منذ قليل باتجاه قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، وذلك بعد أن كانت مصطفة منذ الصباح الباكر تمهيداً لتحركها من مصر إلى قطاع غزة.

وقالت القناة إن قوافل المساعدات التي تتحرك من مصر باتجاه قطاع غزة تحمل مئات الأطنان من المواد الغذائية والماء والمواد الطبية والإغاثية.



ويواصل الهلال الأحمر المصري، مجهوداته لاغاثة القطاع ، حيث سبق بإرسال عاشر قوافل «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» عبر معبر كرم أبو سالم، والتي تضمنت مساعدات غذائية وطبية وإغاثية هامة لتلبية احتياجات السكان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

حملت القافلة العاشرة نحو 3 آلاف طن من المساعدات الإنسانية، شملت 2500 سلة غذائية، وأطناناً من الدقيق، إلى جانب مستلزمات العناية الشخصية والطبية، وحليب الأطفال، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من أكياس الخبز الطازج. وتأتي هذه الجهود في إطار مواجهة النقص الحاد في الغذاء والدواء في غزة.

وقد أطلق الهلال الأحمر المصري حملة «زاد العزة» في 27 يوليو الماضي، و منذ ذلك الحين تم إرسال عدة قوافل محملة بأطنان من الإمدادات الغذائية، الدقيق، ألبان الأطفال، الأدوية والمستلزمات الطبية والعناية الشخصية، إضافة إلى شحنات وقود حيوية، لتخفيف معاناة السكان وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

