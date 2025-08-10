قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الليبي يكشف حقيقة مزاعم منح الجنسية لمليون فلسطيني
عايز تعمل تمارين؟.. اعرف معدل ممارسة الرياضة المُفيد للصحة
هل من حق البنت منع والدها من الزواج بأخرى بعد وفاة أمها؟.. دينا أبو الخير تجيب
رسميا. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
سوزوكي سويفت 2022.. سيارة اقتصادية أوتوماتيك بهذا السعر
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد
للمستفيدين بالقانون الجديد .. ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط
الخارجية السورية تعلق على مؤتمر المكونات.. ورفض لتكرار تجربة حزب الله
تجنيد احتياطي جديد وتحركات مُكثفة.. الجيش الإسرائيلي يستعد لمعركة غزة
هشام حنفي: الأهلي استسهل مواجهة مودرن سبورت.. وريبيرو أخطأ في التشكيل
بدء تحرّك قافلة المساعدات الإنسانية الـ 11 من مصر إلى غزة
لماذا أوصى النبي بالجلوس بعد الفجر حتى الشروق .. لجلب 7 أرزاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بدء تحرّك قافلة المساعدات الإنسانية الـ 11 من مصر إلى غزة

أرشيفية
أرشيفية
محمد على

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في بيان عاجل بأن القافلة الحادية عشرة من شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر قد تحركت منذ قليل باتجاه قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، وذلك بعد أن كانت مصطفة منذ الصباح الباكر تمهيداً لتحركها من مصر إلى قطاع غزة.

وقالت القناة إن قوافل المساعدات التي تتحرك من مصر باتجاه قطاع غزة تحمل مئات الأطنان من المواد الغذائية والماء والمواد الطبية والإغاثية.


 ويواصل الهلال الأحمر المصري، مجهوداته  لاغاثة القطاع ، حيث سبق  بإرسال عاشر قوافل «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» عبر معبر كرم أبو سالم، والتي تضمنت مساعدات غذائية وطبية وإغاثية هامة لتلبية احتياجات السكان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

حملت القافلة العاشرة نحو 3 آلاف طن من المساعدات الإنسانية، شملت 2500 سلة غذائية، وأطناناً من الدقيق، إلى جانب مستلزمات العناية الشخصية والطبية، وحليب الأطفال، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من أكياس الخبز الطازج. وتأتي هذه الجهود في إطار مواجهة النقص الحاد في الغذاء والدواء في غزة.

وقد أطلق الهلال الأحمر المصري حملة «زاد العزة» في 27 يوليو الماضي، و منذ ذلك الحين تم إرسال عدة قوافل محملة بأطنان من الإمدادات الغذائية، الدقيق، ألبان الأطفال، الأدوية والمستلزمات الطبية والعناية الشخصية، إضافة إلى شحنات وقود حيوية، لتخفيف معاناة السكان وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
 

مصر الهلال الأحمر المصري غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الطالبة "منة"

الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها

البلوجر حسناء شعبان

لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر

غسيل أموال

اتصالات النواب: مفاجآت بتحقيقات البلوجرز الأيام المقبلة

عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني

بعد السيطرة على الحريق|عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني.. صور

الإيجار القديم

بداية من الشهر الجديد.. الفارق بين زيادة الإيجارات السكنية والإدارية

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

برواتب 9 آلاف جنيه.. وظائف خالية لجميع المؤهلات والأوراق المطلوبة

برواتب 9 آلاف جنيه.. وظائف خالية لجميع المؤهلات اعرف الأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

إسعاف

مصرع سائق بطلق ناري في مشاجرة بسبب المواد المخدرة بكفر شكر

المتهم

لخلافات عائلية..القبض على شخص أشعل النيران في دراجة نارية بأبو النمرس| فيديو

محكمة

الإعدام شنقا لـ 3 عاطلين والسجن المشدد لـ 4 آخرين قتلوا شخصا ببنها

بالصور

بسبب اعتذار الممثل.. تامر عبدالمنعم ينقذ دور «الزعيم» في «نوستالجيا 80 /90» بالإسكندرية|صور

تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة عامل نظافة توفي خلال عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نشرة المرأة والمنوعات| ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادات يومية تحمي جهازك المناعي بشكل طبيعي

المناعة
المناعة
المناعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد