قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من رئاسة وزراء تشاد إلى السجن 20 عامًا.. القصة الكاملة لمُحاكمة زعيم المعارضة سوكسيس ماسرا
وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ
نجم المصري البورسعيدي: زملائي سر التألق.. ودعم الجماهير منحنا الفوز على الاتحاد
أسعار العملات في مصر اليوم الأحد وفقا لآخر تحديث
حالة الطقس .. أمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظات
انسحاب مفاجئ من المفاوضات| مُقرب من ترامب يكشف من أفشل الصفقة برعاية مصرية قطرية
تحذيرات أممية .. 23 شهيدًا و124 جريحًا جراء عمليات إنزال المساعدات غير الآمنة
بعد التأهل للدور الرئيسي .. تعرّف على مجموعة مصر بكأس العالم لليد تحت 19 عامًا
«الغندور» يكشف كواليس ما بعد إهدار «الجزيري» فرصة هدف الزمالك أمام سيراميكا
بتفرك عنيك كتير.. احترس: هذه العادة تهدّد بمشاكل خطيرة
عملية «برية تدريجية».. إسرائيل تعلن خطتها للسيطرة على غزة بعد 22 شهرًا من الحرب
سامسونج تستعد لإطلاق جهاز Galaxy Tab A11 الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

من رئاسة وزراء تشاد إلى السجن 20 عامًا.. القصة الكاملة لمُحاكمة زعيم المعارضة سوكسيس ماسرا

ماسرا
ماسرا
محمد على

أصدرت محكمة في تشاد، أمس السبت، حكمًا بالسجن 20 عامًا على رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة، سوكسيس ماسرا، بعد إدانته بتهم خطاب الكراهية، وكراهية الأجانب، والتحريض على ارتكاب مذبحة.

وحمّلت محكمة نجامينا ماسرا، وهو أحد أبرز منتقدي الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، مسؤولية التحريض على العنف الطائفي الذي أودى بحياة 42 شخصًا في 14 مايو.

وكان معظم ضحايا المذبحة من النساء والأطفال في بلدة مانداكاو، جنوب غرب تشاد، وفقًا للمحكمة. وكان المدعي العام قد طالب، يوم الجمعة، بسجن المتهمين 25 عامًا.

وقال محامي الدفاع، فرانسيس كادجيليمبايي، لوكالة فرانس برس: "موكلنا تعرض للإذلال"، مضيفًا: "تمت إدانته على أساس ملف فارغ، وافتراضات، وفي غياب الأدلة". وأكد أن ما جرى يمثل استخدامًا للمحاكم لأغراض سياسية.

تم اعتقال ماسرا في 16 مايو بتهم "التحريض على الكراهية والتمرد، وتشكيل عصابات مسلحة والتواطؤ معها، والتواطؤ في القتل، وإحراق المقابر وتدنيسها". وقد مثل أمام المحكمة مع نحو 70 رجلًا آخرين متهمين بالمشاركة في عمليات القتل.

ينحدر ماسرا من جنوب تشاد وينتمي إلى مجموعة نجامباي العرقية، ويتمتع بشعبية واسعة بين السكان المسيحيين والوثنيين في الجنوب، الذين يشعرون بالتهميش من قبل النظام الحاكم في العاصمة نجامينا.

وخلال المحاكمة، أكد محامو ماسرا أنه لم يتم تقديم أي أدلة ملموسة ضده، مشيرين إلى أنه بدأ إضرابًا عن الطعام في السجن استمر قرابة شهر في يونيو الماضي.

تلقى ماسرا تدريبه كخبير اقتصادي في فرنسا والكاميرون، وكان معارضًا شرسًا للسلطات قبل تعيينه رئيسًا للوزراء قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية، وذلك عقب توقيع اتفاق مصالحة مع ديبي.

شغل منصب رئيس الوزراء من يناير إلى مايو من العام الماضي، ونافس ديبي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث حصل على 18.5% من الأصوات مقابل 61.3% لديبي، لكنه أعلن فوزه ورفض النتائج الرسمية.

تشاد رئيس الوزراء السابق ماسرا مذبحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نعمة أم إبراهيم

الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور

وفاة الطالبة "منة"

الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها

البلوجر حسناء شعبان

لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر

حالة الطقس غدًا

ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات وأمطار رعدية.. ماذا يخبئ الطقس غدًا؟

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: أنهيت علاقتي الإيجارية بالتراضي ودون تعويض.. فيديو

الإيجار القديم

الشقق ليست للجميع .. من الفئات المستحقة لوحدات بديلة عن الإيجار القديم؟

غسيل أموال

اتصالات النواب: مفاجآت بتحقيقات البلوجرز الأيام المقبلة

اسعاف

قطعوا أذنه.. القبض على عمال مطعم شهير تسببوا في إصابة زبون بأكتوبر

ترشيحاتنا

مصحف

شرح حديث «من استطاع منكم الباءة فليتزوج»

الصلاة

أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة أو الصيام عن المتوفى غير الملتزم

القرآن الكريم

رئيس جامعة الأزهر يوضح إعجاز قرآني في "ليبلونكم الله بشيء من الصيد"

بالصور

بسبب اعتذار الممثل.. تامر عبدالمنعم ينقذ دور «الزعيم» في «نوستالجيا 80 /90» بالإسكندرية|صور

تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة عامل نظافة توفي خلال عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نشرة المرأة والمنوعات| ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادات يومية تحمي جهازك المناعي بشكل طبيعي

المناعة
المناعة
المناعة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

اعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

السبب الحقيقي لوفـاة طبيبة مستشفى قصر العيني

ايمان عبد اللطيف

ألفاظ خادشة .. تفاصيل القبـ.ض على البلوجر نعمة أم إبراهيم

ايمان عبد اللطيف

حقيقة إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية | التعليم توضح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد