تكدس مستمر للشاحنات عند معبر رفح وسط عراقيل إسرائيلية متصاعدة

قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن حركة الشاحنات الإغاثية القادمة من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة ما تزال نشطة، رغم العراقيل المستمرة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي عند معبر كرم أبو سالم، المنفذ الوحيد الذي تسمح إسرائيل بدخول المساعدات عبره.

وقال إن القافلة الحادية عشرة توجهت اليوم إلى المعبر، وعلى رأسها شاحنات وقود حيوية لتشغيل المستشفيات وآبار المياه، إلى جانب مئات الأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

وأضاف إبراهيم خلال رسالة على الهواء، أن ثلاث شاحنات محملة بأسرة المستشفيات والأجهزة الطبية تم رفض دخولها من قبل الجانب الإسرائيلي دون إبداء أسباب واضحة، وعادت إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري، مؤكدا أن سلطات الاحتلال لا تقدّم أي قوائم رسمية توضح أسباب الرفض، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، حيث لم تدخل سوى 64 شاحنة فقط من أصل 170 تحركت يوم الخميس الماضي.

وأشار إلى أن السلطات المصرية تواصل دفع مئات الشاحنات يوميًا، بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني، لإدخال المساعدات وفق أولويات الاحتياجات الإنسانية داخل غزة، ومع ذلك، تظل العقبات الإسرائيلية حجر عثرة أمام دخول الإمدادات الحيوية، بما في ذلك شحنات أدوية وألبان أطفال لا تزال تعود يوميًا، ما يعمّق الأزمة الصحية والإنسانية في القطاع المحاصر.